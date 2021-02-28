  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Пашинян скликає своїх прихильників на мітинг в Єревані 1 березня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Завтра на&nbsp;площі Республіки в&nbsp;18:30 відбудеться мітинг&raquo; - Пашинян - Пашинян скликає своїх прихильників на мітинг в Єревані 1 березня

    «Завтра на площі Республіки в 18:30 відбудеться мітинг» - Пашинян

    «Можливість громадянських зіткнень в Вірменії виключена» – прем’єр-міністр Вірменії

    Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників вийти на мітинг і ходу в Єревані 1 березня. Але, як запевнив сам Пашинян, він покликаний підтвердити готовність народу захищати «народну владу» в країні. Про це Нікол Пашинян заявив під час прямого ефіру на своїй сторінці в Facebook.

    «Завтра на площі Республіки в 18:30 відбудеться мітинг. Цим мітингом ми повинні підтвердити готовність нашого народу захищати цивільний, народний, демократичний, конституційний порядок в Вірменії і народну владу. Мова не про захист моєї влади, а про владу народу, тому що в Вірменії влади у мене немає, вона є у народу, яка делегувала його мені», – сказав Пашинян в прямому ефірі.

    За його словами, можливість громадянських зіткнень в Вірменії виключена.

    «Не може бути громадянських зіткнень, і ми завтра нашим мітингом саме це і покажемо. У Вірменії у нас немає і не може бути ворогів, незалежно від політичних поглядів і які висловлюються позиції, всі вони наші брати і сестри», – зазначив Пашинян.

    Ситуація в Вірменії різко загострилася 25 лютого після того, як головний штаб збройних сил країни випустив заяву з вимогою відставки Пашиняна і уряду.

    Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

    25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і повідомив про намір добиватися звільнення Оніка Гаспаряна.

    Нагадаємо, 25 лютого опозиція Вірменії встановила намети на центральному проспекті Баграмяна в Єревані під стінами парламенту.

    Теги: Вірменія опозиція Нікол Пашинян звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies