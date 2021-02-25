У Єревані протестувальники ставлять намети біля будівлі парламенту (фото, відео)

Опозиція направляє делегацію до президента Вірменії Армена Саркисяна «для обговорення ситуації, що склалася і пошуку рішень»

Опозиція Вірменії встановлює намети на центральному проспекті Баграмяна в Єревані під стінами парламенту.

Протестувальники вимагають проведення засідання парламенту Вірменії з обговорення питання про імпічмент прем'єра країни Нікола Пашиняна, передає російський «Інтерфакс».

Раніше в опозиції повідомили, що парламент Вірменії відмовився скликати позачергове засідання з цього питання. Опозиція направляє делегацію до президента Вірменії Армена Саркисяна «для обговорення ситуації, що склалася і пошуку рішень», заявив координатор опозиційного «Руху порятунку батьківщини» Ішхан Сагателян на мітингу.

Своєю чергою, вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян у четвер, 25 лютого, під час мітингу своїх прихильників відповів на вимоги армії про його відставку. Пашинян наказав солдатам, офіцерам і генералам Збройних сил «займатися своєю справою».

Також до наметів підвезли дрова.

Він наголосив, що його обрав народ і тільки він може вирішувати питання його відставки. До того ж переконаний Пашинян, що армія на його боці.

Нагадаємо, сьогодні високопоставлені офіцери армії Вірменії вимагали відставки Пашиняна, після чого той заявив про спробу військового перевороту. Він також вже ініціював звільнення начальника сого генерального штабу Оніка Гаспаряна.

Зазначимо, що цього тижня у столиці Вірменії Єревані поновилися акції протесту, на яких демонстранти вимагали відставки вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

Між іншим, у грудні минулого року Пашинян заявляв про готовність піти у відставку.