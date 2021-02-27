Два ексміністри вийшли на акцію протесту та підтримали Стерненка (фото)

Кілька тисяч людей 27 лютого вимагали відставки Венедіктової через вирок Стерненку

Потрібно боротися за кожного проукраїнського активіста – Клімкін

У суботу, 27 лютого, пройшла всеукраїнська акція протесту з вимогою звільнення Сергія Стерненка. До протестувальників долучилися колишній міністр закордонних справ України (2014–2019 роки) Павло Клімкін та колишній міністр фінансів в уряді Володимира Гройсмана та екссекретар РНБО Олександр Данилюк. Відповідні світлини з'явилися в мережі Facebook.

«Класна атмосфера на акції на підтримку Стерненка. Спокійна сила. І класно, що всі розуміють – це не лише про Стерненка, а про реванш усієї системи, яка не тільки є квінтесенцією відсутності справедливості, але і стала загрозою нацбезпеці. Без її перезавантаження не буде ані безпеки, ані справедливості», – написав Клімкін на своїй сторінці в мережі Facebook.

Павло Клімкін та Олександр Данилюк. Фото: Олексій Кучеренко

За словами Клімкіна, потрібно боротися за кожного проукраїнського активіста, захищатися від неспівмірних вироків і реваншу.

Керівник експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента Сергій Кошман, який написав заяву про відставку через справу Стерненка, 27 лютого також взяв участь у протестах проти правоохоронної системи України.

У суботу, 27 лютого, пройшла всеукраїнська акція протесту з вимогою звільнення Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами. Протестувальники зокрема вимагали відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

В Одесі 27 лютого кількакадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко. Протестували в Харкові, Чернівцях, Запоріжжі та інших містах.

Організатори акції на підтримку Сергія Стерненка 9 березня закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності. Протестувальники дали Зеленському тиждень на звільнення активіста.