Пашинян попросив прихильників відмовитися від протестів у четвер

Пашинян все ж попередив, що не можна втрачати пильність

Лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників не влаштовувати демонстрації у четвер, щоб не заважати роботі в парламенті. Про це повідомляє «Радіо Азатутюн». Проте він попередив, що не можна втрачати пильність, і попросив своїх прихильників стежити за його сторінкою у Facebook на випадок, якщо знадобиться



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Лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян

Пашинян все ж попередив, що не можна втрачати пильність

Лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників не влаштовувати демонстрації у четвер, щоб не заважати роботі в парламенті.

Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

Проте він попередив, що не можна втрачати пильність, і попросив своїх прихильників стежити за його сторінкою у Facebook на випадок, якщо знадобиться відновити акції громадянської непокори, виходячи з політичного розвитку.

«Наразі ми готуємося до виборів прем'єр-міністра. І цього дня, 8 травня, нас збереться тут не 250 тисяч, а 500 тисяч», - заявив Пашинян.

Нагадаємо, у середу правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

Раніше стало відомо, що парламентський «Блок Царукян» підтримає кандидатуру опозиційного депутата фракції «Елк», лідера протестних рухів у Вірменії Нікола Пашиняна.

У Вірменії в результаті акцій протесту 2 травня було повністю заблоковано залізничне сполучення.

Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».

Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.

Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.