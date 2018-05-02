Пашинян попросив прихильників відмовитися від протестів у четвер
- Сьогодні, 22:41
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Пашинян все ж попередив, що не можна втрачати пильність
Лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників не влаштовувати демонстрації у четвер, щоб не заважати роботі в парламенті.
Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».
Проте він попередив, що не можна втрачати пильність, і попросив своїх прихильників стежити за його сторінкою у Facebook на випадок, якщо знадобиться відновити акції громадянської непокори, виходячи з політичного розвитку.
«Наразі ми готуємося до виборів прем'єр-міністра. І цього дня, 8 травня, нас збереться тут не 250 тисяч, а 500 тисяч», - заявив Пашинян.
Нагадаємо, у середу правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.
Раніше стало відомо, що парламентський «Блок Царукян» підтримає кандидатуру опозиційного депутата фракції «Елк», лідера протестних рухів у Вірменії Нікола Пашиняна.
У Вірменії в результаті акцій протесту 2 травня було повністю заблоковано залізничне сполучення.
Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».
Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.
У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.
Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.