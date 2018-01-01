Перед виборами росіянам пропонують «солодкого» Путіна

Ціни на цукерки з Путіним на обгортці сягають 2500 рублів за кілограм

Російські кондитери випустили цукерки «Президент» з фотографією глави РФ Володимира Путіна на обгортці. Про це повідомляють користувачі соціальної мережі Facebook. Як пишуть росіяни, ці цукерки – трюфелі. «Тільки трюфелі. Там і золото і срібло їстівне додають. І перець якийсь. І амаретто. Але основа трюфелі», -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виготовлені в РФ цукерки з Путіним на обгортці

Ціни на цукерки з Путіним на обгортці сягають 2500 рублів за кілограм

Російські кондитери випустили цукерки «Президент» з фотографією глави РФ Володимира Путіна на обгортці. Про це повідомляють користувачі соціальної мережі Facebook.

Як пишуть росіяни, ці цукерки – трюфелі. «Тільки трюфелі. Там і золото і срібло їстівне додають. І перець якийсь. І амаретто. Але основа трюфелі», - повідомляє один із користувачів соцмережі.

Ціни на цукерки коливаються від 1960 до 2560 рублів за кілограм.

Росіяни запевняють, що солодощі з Путіним на обгортці дуже смачні.

Крім того, повідомляється, що такі ж цукерки випускають із фотографією «вождя пролетаріату» Володимира Леніна.

До слова, 14 січня у пошуковій видачі Google за запитом «президентські вибори в Росії» в правій частині екрана демонструвалася коротка довідкова інформація про голосування. Переможцем виборів в цьому блоці названий Володимир Путін, хоча до самих виборів ще два місяці.

Вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року. Про участь в них оголосили Володимир Путін, Володимир Жириновський, Ксенія Собчак та багато інших. Також про намір обиратися оголошував опозиційний політик Олексій Навальний, але його ЦВК не допустив до виборів через судимість. Навальний стверджує, що це рішення незаконне.