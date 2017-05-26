Путін порівняв тіло Леніна з мощами святих
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Президент РФ також підкреслив, що ідеологія комунізму «дуже схожа на християнство»
Президент Росії Володимир Путін порівняв мавзолей Леніна зі сховищем мощів християнських святих. Таку думку він висловив в інтерв'ю для фільму «Валаам». Його фрагмент показали в програмі «Вєсті нєдєлі» на телеканалі «Росія 1».
«Ось дивіться, Леніна поклали в мавзолей. Чим це відрізняється від мощів святих для православних, та просто для християн? Коли мені кажуть, що немає, в християнстві немає такої традиції, ну як же немає, в Афон їдьте, подивіться там, мощі святі є, та й у нас ось тут теж святі мощі», - сказав Путін.
Президент РФ також підкреслив, що ідеологія комунізму, яку будували в СРСР, «дуже схожа на християнство».
«Свобода, рівність, братерство, справедливість - це все закладено в священному писанні, це все там є. А кодекс будівника комунізму? Це сублімація, це просто такий примітивний витяг з Біблії, нічого нового не придумали», - підкреслив Путін.
Він додав, що нічого нового влада в СРСР «не придумала», а «Просто пристосувала під свою ідеологію те, що людство вже давно винайшло». Також Путін зазначив, що ці його словами «комусь можуть і не сподобатися».
Фільм «Валаам» зняв телеведучий і журналіст Андрій Кондрашов. Раніше він вже знімав кіно за участю президента Росії - зокрема, пропагандистський фільм про початок окупації Росією Криму, який вийшов в 2015 році. 11 січня 2018 року стало відомо, що Кондрашов зняв фільм про Путіна, який покажуть до виборів президента.
Джерело: Дождь