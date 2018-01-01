У Вікіпедії пояснили, чому Google назвав Путіна переможцем майбутніх виборів

Невідомий дописав прізвище Путіна у преамбулу статті Вікіпедії про вибори

Google видавав інформацію про перемогу Володимира Путіна на виборах президента Росії 2018 року, тому що хтось із користувачів відредагував статтю у Вікіпедії про майбутні вибори. Про це «Рбк» повідомив виконавчий директор російського відділення Вікімедіа (забезпечує підтримку Вікіпедії) Станіслав Козловський. «Невідомий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невідомий дописав прізвище Путіна у преамбулу статті Вікіпедії про вибори

Google видавав інформацію про перемогу Володимира Путіна на виборах президента Росії 2018 року, тому що хтось із користувачів відредагував статтю у Вікіпедії про майбутні вибори.

Про це «Рбк» повідомив виконавчий директор російського відділення Вікімедіа (забезпечує підтримку Вікіпедії) Станіслав Козловський.

«Невідомий дописав прізвище Путіна у преамбулу статті про вибори, після чого пошуковик індексував її і відображував у видачі новий варіант тексту», - заявив Козловський.

За його словами, через 20 хвилин учасники проекту усунули помилку. На даний момент і в Google, і у Вікіпедії немає згадки про Путіна як переможця виборів 2018 року.

Нагадаємо, в неділю у пошуковій видачі Google за запитом «президентські вибори в Росії» в правій частині екрана демонструвалася коротка довідкова інформація про голосування. Переможцем виборів в цьому блоці названий Володимир Путін, хоча до самих виборів ще два місяці.

Вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року. Про участь в них оголосили Володимир Путін, Володимир Жириновський, Ксенія Собчак та багато інших. Також про намір обиратися оголошував опозиційний політик Олексій Навальний, але його ЦВК не допустив до виборів через судимість. Навальний стверджує, що це рішення незаконне.