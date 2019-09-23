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    Лейбористи відмовилися прямо підтримати скасування Brexit

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    <span>Лідер лейбористів Джеремі Корбін</span> - Лейбористи відмовилися прямо підтримати скасування Brexit
    Лідер лейбористів Джеремі Корбін
    Фото: Reuters

    Корбін виступає за те, щоб спочатку лейбористи прийшли до влади шляхом дострокових виборів, потім спробували домовитися з ЄС

    У Великій Британії делегати конференції опозиційної Лейбористської партії після бурхливих дебатів відхилили проект резолюції, яка наказувала б партійному керівництву боротися за скасування рішення про Brexit і за те, щоб Британія залишилася в ЄС.

    Перемогла точка зору лідера лейбористів Джеремі Корбіна. Він виступає за те, щоб спочатку лейбористи прийшли до влади шляхом дострокових виборів, потім спробували домовитися з ЄС про прийнятні умови Brexit і тільки після цього вирішили, чи підтримувати вихід з Євросоюзу або ж відмовитися від цього рішення за допомогою повторного референдуму.

    Підсумки голосування спостерігачі розглядають як перемогу Корбіна в умовах, коли все більше активістів виступає за повну відмову від Brexit.

    Офіційно за це виступають інші опозиційні партії, серед яких ліберальні демократи, шотландські та валлійські націоналісти.

    Раніше опозиція в парламенті об’єдналася, щоб ухвалити закон, що має на меті перешкодити прем’єру-консерватору Борису Джонсону вивести Британію з ЄС без угоди до 31 жовтня.

    Нагадаємо, прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон може проігнорувати закон про заборону виходу країни з Європейського Союзу без угоди.

    Як повідомлялося, Європейський парламент підтримав документ про «упорядкований Brexit», згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу.

    Джерело: Радіо Свобода

    ЄС закон Brexit партії Велика Британія опозиція
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