Лейбористи відмовилися прямо підтримати скасування Brexit



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Лідер лейбористів Джеремі Корбін Фото: Reuters

Корбін виступає за те, щоб спочатку лейбористи прийшли до влади шляхом дострокових виборів, потім спробували домовитися з ЄС

У Великій Британії делегати конференції опозиційної Лейбористської партії після бурхливих дебатів відхилили проект резолюції, яка наказувала б партійному керівництву боротися за скасування рішення про Brexit і за те, щоб Британія залишилася в ЄС.

Перемогла точка зору лідера лейбористів Джеремі Корбіна. Він виступає за те, щоб спочатку лейбористи прийшли до влади шляхом дострокових виборів, потім спробували домовитися з ЄС про прийнятні умови Brexit і тільки після цього вирішили, чи підтримувати вихід з Євросоюзу або ж відмовитися від цього рішення за допомогою повторного референдуму.

Підсумки голосування спостерігачі розглядають як перемогу Корбіна в умовах, коли все більше активістів виступає за повну відмову від Brexit.

Офіційно за це виступають інші опозиційні партії, серед яких ліберальні демократи, шотландські та валлійські націоналісти.

Раніше опозиція в парламенті об’єдналася, щоб ухвалити закон, що має на меті перешкодити прем’єру-консерватору Борису Джонсону вивести Британію з ЄС без угоди до 31 жовтня.

Нагадаємо, прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон може проігнорувати закон про заборону виходу країни з Європейського Союзу без угоди.

Як повідомлялося, Європейський парламент підтримав документ про «упорядкований Brexit», згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу.

Джерело: Радіо Свобода