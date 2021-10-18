Пермський підліток, що вчинив стрілянину у школі, уникне кримінальної відповідальності

Карабін, з якого було відкрито вогонь, підліток вкрав у свого батька

Хлопець уникне кримінального покарання через свій юний вік

Учень, який влаштував стрілянину в школі в селищі Сарс під Перм'ю, не буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За російським законодавством, до кримінальної відповідальності за низкою тяжких злочинів можуть притягати осіб, які досягли на час вчинення злочину 14-річного віку. Однак школяреві, який прийшов до навчального закладу з вкраденим у батька мисливським карабіном, всього 12 років.

Слід зазначити, що у Росії неповнолітні у віці від 11 років на підставі постанови судді можуть бути поміщені до спеціальних навчально-виховних закладів закритого типу.

Нагадаємо, учень шостого класу відкрив стрілянину в школі селища Сарс на півдні Пермського краю, що в РФ, з поцупленого в батька карабіну «Сайга». За даними поліції, дитина вистрілила двічі – в стелю та стіну.

Школяра знешкодила директорка школи. Пізніше він зізнався, що хотів розправитися з дівчинкою, яка його сильно ображала. Також у своєму вчинку він звинуватив батька, який знущався над його матір'ю.

Через стрілянину легких пошкоджень зазнала одна дитина – їй уламком скла порізало ногу.

Нагадаємо також, 20 вересня у Пермському державному університеті студент влаштував стрілянину, вбивши та поранивши багатьох людей.

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