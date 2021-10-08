У школі на Троєщині пролунав вибух, спричинивши потоп (відео)

Розваги учнів призвели до аварійної ситуації

У школі на столичній Троєщині стався вибух. Як повідомляють у соцмережі, інцидент стався у школі № 300 на проспекті Маяковського.

Діти підірвали петарду у шкільному туалеті. Після цього полилася вода з вбиральні в коридор навчального закладу.

На відео видно, як із-під дверей вбиральні ллється потік води і діти вистрибують, переступаючи калюжі.

Як повідомлялося, 1 жовтня сталася пожежа в Київській інженерній гімназії на вул. Княжий затон, 12-А в Дарницькому районі столиці. До прибуття рятувальників адміністрацією було проведено заходи з евакуації персоналу та учасників навчального процесу. Загалом було евакуйовано 1,5 тис. дітей.