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    У школі на Троєщині пролунав вибух, спричинивши потоп (відео)

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    Вода лилася потоком із вбиральні - У школі на Троєщині пролунав вибух, спричинивши потоп (відео)
    Вода лилася потоком із вбиральні
    Фото із соцмережі

    Розваги учнів призвели до аварійної ситуації

    У школі на столичній Троєщині стався вибух. Як повідомляють у соцмережі, інцидент стався у школі № 300 на проспекті Маяковського.

    Діти підірвали петарду у шкільному туалеті. Після цього полилася вода з вбиральні в коридор навчального закладу.

    На відео видно, як із-під дверей вбиральні ллється потік води і діти вистрибують, переступаючи калюжі.

    Як повідомлялося, 1 жовтня сталася пожежа в Київській інженерній гімназії на вул. Княжий затон, 12-А в Дарницькому районі столиці. До прибуття рятувальників адміністрацією було проведено заходи з евакуації персоналу та учасників навчального процесу. Загалом було евакуйовано 1,5 тис. дітей.

    Теги: вибух Київ школа аварія
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    У школі на Троєщині пролунав вибух, спричинивши потоп (відео)