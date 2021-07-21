Казанського терориста, який розстріляв дітей у школі, визнали неосудним – ЗМІ

За попередніми даними, Ільназа Галявієва визнали неосудним на момент скоєння масових убивств

Ільназ Галявієв повністю визнавав свою провину в суді

У Росії визнали неосудним Ільназа Галявієва, який влаштував стрілянину в школі в Казані. Про це сказано у висновку центру судової психіатрії, пише «Газета ОНК».

«За нашою інформацією, Державний науковий центр соціальної та судової психіатрії ім. В. П. Сербського визнав казанського стрільця Ільназа Галявієва неосудним на момент скоєння масових убивств. Найближчим часом ми опублікуємо подробиці», – йдеться у повідомленні ЗМІ.

Ільназ Галявієв у суді. Фото: ria.ru

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали дев’ятеро дітей, ще два десятки людей отримали поранення.

Також повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

Кількість госпіталізованих після стрілянини в школі в Казані зрештою зросла до 23 осіб.

Ільназ Галявієв повністю визнав провину в суді. Йому загрожує довічне ув'язнення.