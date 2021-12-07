Дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону: що заборонено

Відтепер у регіонах, які перейшли до «жовтої» зони карантину, будуть діяти нові правила

З 7 грудня «червона» зона скоротилася до 10 регіонів

Відсьогодні у «жовту» зону карантину перейшли Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська, Луганська, Львівська, Рівненська області та місто Київ. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Таким чином з 7 грудня «червона» зона скоротилася і тепер охоплює 10 регіонів:

Запорізьку,

Сумську,

Миколаївську,

Житомирську,

Київську,

Хмельницьку,

Чернігівську,

Волинську,

Черкаську,

Вінницьку.

Тож, відтепер у регіонах, які перейшли до «жовтої» зони карантину, будуть діяти нові правила. Вони стосуватимуться переважно невакцинованих громадян.

У «жовтій» зоні карантину забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.

Як відомо, із 6 грудня почали діяти нові правила карантину, які торкнулись у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади в «жовтій» зоні зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ – «жовтий» сovid-сертифікат чи довідку 063/о.

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив відсоток українців, які пройшли повний курс Covid-вакцинації.

До слова, щоб отримати 1000 гривень за програмою «єПідтримка» вакцинованим необхідно згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія».