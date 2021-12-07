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    Дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону: що заборонено

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    Відтепер у регіонах, які перейшли до &laquo;жовтої&raquo; зони карантину, будуть діяти нові правила - Дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону: що заборонено
    Відтепер у регіонах, які перейшли до «жовтої» зони карантину, будуть діяти нові правила
    фото: glavcom.ua

    З 7 грудня «червона» зона скоротилася до 10 регіонів

    Відсьогодні у «жовту» зону карантину перейшли Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська, Луганська, Львівська, Рівненська області та місто Київ. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    Таким чином з 7 грудня «червона» зона скоротилася і тепер охоплює 10 регіонів:

    • Запорізьку,
    • Сумську,
    • Миколаївську,
    • Житомирську,
    • Київську,
    • Хмельницьку,
    • Чернігівську,
    • Волинську,
    • Черкаську,
    • Вінницьку.

    Тож, відтепер у регіонах, які перейшли до «жовтої» зони карантину, будуть діяти нові правила. Вони стосуватимуться переважно невакцинованих громадян.

    У «жовтій» зоні карантину забороняється:

    • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;
    • проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
    • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
    • робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
    • робота спортзалів, басейнів;
    • діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
    • міжобласні та міжнародні перевезення.

    Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.

    Як відомо, із 6 грудня почали діяти нові правила карантину, які торкнулись у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади в «жовтій» зоні зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ – «жовтий» сovid-сертифікат чи довідку 063/о.

    Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив відсоток українців, які пройшли повний курс Covid-вакцинації.

    До слова, щоб отримати 1000 гривень за програмою «єПідтримка» вакцинованим необхідно згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія».

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна карантин коронавірус
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    Дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону: що заборонено