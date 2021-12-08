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    Коронавірус в Україні: за добу 9,3 тис. нових хворих, 450 осіб померли

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    За минулу добу госпіталізовано 2 998 осіб - Коронавірус в Україні: за добу 9,3 тис. нових хворих, 450 осіб померли
    За минулу добу госпіталізовано 2 998 осіб
    фото з відкритих джерел

    За весь час пандемії в Україні захворіло 3,5 млн осіб

    За минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175 Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 998 осіб, летальних випадків – 450, одужало – 26 804 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,5 млн осіб;
    • одужало – 3,1 млн осіб;
    • летальних випадків – 89 436;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16,1 млн.

    МОЗ також повідомляє, що понад 12 млн людей отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та звершили курс щеплення.

    Напередодні 199 765 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.

    Загалом проведено 25,9 млн щеплень.

    Зазначимо, штам «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

    Також стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

    Напередодні дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону.

    Читайте також: Загадковий «Омікрон». Звідки узявся, симптоми і як рятуватися
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Коронавірус в Україні: за добу 9,3 тис. нових хворих, 450 осіб померли