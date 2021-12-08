Коронавірус в Україні: за добу 9,3 тис. нових хворих, 450 осіб померли

За весь час пандемії в Україні захворіло 3,5 млн осіб

За минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175 Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 998 осіб, летальних випадків – 450, одужало – 26 804 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,5 млн осіб;

одужало – 3,1 млн осіб;

летальних випадків – 89 436;

проведено ПЛР-тестувань – 16,1 млн.

МОЗ також повідомляє, що понад 12 млн людей отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та звершили курс щеплення.

Напередодні 199 765 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.

Загалом проведено 25,9 млн щеплень.

Зазначимо, штам «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

Також стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

Напередодні дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону.