Коронавірус в Україні: за добу 9,3 тис. нових хворих, 450 осіб померли
За весь час пандемії в Україні захворіло 3,5 млн осіб
За минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175 Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 998 осіб, летальних випадків – 450, одужало – 26 804 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3,5 млн осіб;
- одужало – 3,1 млн осіб;
- летальних випадків – 89 436;
- проведено ПЛР-тестувань – 16,1 млн.
МОЗ також повідомляє, що понад 12 млн людей отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та звершили курс щеплення.
Напередодні 199 765 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.
Загалом проведено 25,9 млн щеплень.
Зазначимо, штам «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.
Також стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.
Напередодні дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону.