Персонал армії окупантів скаржиться на інфляцію і погрожує судитися з Міноборони РФ

Рашисти відчули на собі дію санкцій

Профспілкові діячі збираються йти до суду, щоб змусити уряд проіндексувати зарплату

Цивільний персонал армії РФ скаржиться на інфляцію, профспілки погрожують судами. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Відсутність індексації заробітної плати в умовах прискореної до безпрецедентних значень інфляції відкриває вкрай негативний вплив на соціально-економічний, і, як наслідок, морально-психологічний вплив на цивільний персонал», йдеться в листі голови архангельського комітету «профспілки цивільного персоналу ЗС РФ», – інформує розвідка.

У російському ВПК починають назрівати соціальні збурення через стрімке падіння заробітків та рівня життя. Це логічний наслідок астрономічних витрат на війну та неможливості забезпечити стабільні надходження до бюджету через міжнародні санкції та падіння економіки.

Профспілкові діячі зневірились у спробах вирішити питання на галузевому рівні. А отже «у зв’язку з безрезультатністю численних письмових звернень на адресу міністерства оборони та уряду РФ з питань підвищення рівня заробітної плати цивільного персоналу» пропонується звернення з цих питань до верховного суду РФ.

Основна вимога – «зобов’язати уряд і міністерство оборони провести індексацію заробітної платні».

Як це допоможе наповнити російський бюджет, автори звернення не уточнюють.

Цей випадок демонструє дієвість міжнародних економічних санкцій та неспроможність країни-окупанта вирішити соціально-економічні проблеми лише за рахунок внутрішніх ресурсів.

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