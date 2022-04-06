США можуть накласти санкції на доньок Путіна

Доньки Путіна Катерина та Марія можуть потрапити під санкції

Нові санкції США торкнуться найбільших російських банків

Новий пакет санкцій США проти Росії міститиме обмеження для двох дочок президента Росії Володимира Путіна і буде ухвалений вже цього тижня. Про це повідомляє Wall Street Journal.

«Європейський Союз запропонував накласти санкції на двох доньок президента Володимира Путіна, що дозволить додати найближчих членів його сім’ї до зростаючого списку осіб, підданих санкціям у відповідь на вторгнення Росії в Україну», - пише видання з посиланням на поінформовані джерела.

Також обмеження діяльності торкнуться найбільших російських банків. Санкції будуть спрямовані проти «Сбербанку», «Альфа-банку» і ВТБ. Нові заходи щодо російських банків і державних підприємств спрямовані на завдавання збитків держчиновникам і членам їх сімей.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільшого ринку даркнету для російськомовних Hydra і віртуальної валютної біржі Garantex.

Також Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії у середу, 6 квітня. Обмеження включатимуть заборону на нові інвестиції в Росію і ряд інших санкцій.

Зазначимо також, що президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.