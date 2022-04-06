Intel зупиняє роботу в Росії через війну проти України

На початку березня компанія повідомила про зупинення поставок своєї продукції до Росії та Білорусі

Американська компанія Intel, яка є одним із провідних постачальників мікропроцесорів, припиняє свою діяльність у Росії через війну проти України. Про це повідомила пресслужба компанії.

«З цього моменту ми призупинили всю підприємницьку діяльність у Росії», – йдеться у повідомленні на сайті компанії.

На початку березня компанія повідомила про зупинення поставок своєї продукції до Росії та Білорусі.

«Intel продовжує приєднуватися до світової спільноти, засуджуючи війну Росії проти України та закликаючи до швидкого повернення до миру. Ми негайно призупинили всі бізнес-операції в Росії. Це пов’язано з нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі. Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни, особливо з народом України та навколишніх країн та з усіма тими, хто по всьому світу з родиною, друзями та близькими в регіоні», – зазначили у компанії.

У Intel додали, що «працюють над підтримкою своїх співробітників, у тому числі 1, 2 тис. працівників у Росії».

Заснована в 1968 Intel випускає електронні пристрої і комп'ютерні компоненти, в тому числі мікропроцесори. З минулого року світ стикається з нестачею напівпровідників, яка пов'язана з попитом на цю продукцію, що різко зросла, у зв'язку з переведенням мобільного зв'язку в багатьох країнах на системи п'ятого покоління. В умовах пандемії та розширення роботи за віддаленими схемами збільшилося і виробництво персональних комп'ютерів та ігрових приставок.

Нагадаємо, у Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування, особливою популярністю користується цукор.

Черги вишукуються в усіх магазинах, а знайти на полицях цукор стає складніше. Люди штовхаються та отримують всього два пакети в одні руки.

Раніше стало відомо, що дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно.

Нагадаємо, агентство Fitch знизило рейтинги російських банків.

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