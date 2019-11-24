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    У світі

    Під час шторму в Кельтському морі загинув український моряк

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    Під час шторму в Кельтському морі загинув український моряк

    Точна причина смертельного нещасного випадку невідома

    Під час шторму в Кельтському морі загинув український моряк.

    Про це повідомила благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль» у Facebook.

    «Суховантаж ALMA (IMO: 9231676, прапор – Мальта) зв’язався з MRCC Corsen, Франція, і запросив медичну допомогу 57-річному українському моряку, що перебуває в критичному стані. Травми той зазнав унаслідок шторму в Кельтському морі о 21:10 UTC 22 листопада, приблизно за 150 морських миль на захід від Бреста. Команду медпрацівників було доставлено на борт суховантажу вертольотом, о 1:40 UTC 23 листопада лікарі констатували смерть моряка», – йдеться в повідомленні.

    У зв’язку з інцидентом судно перервало рейс із Великої Британії на Кубу і попрямувало в Брест (Франція).

    «Точна причина смертельного нещасного випадку невідома, це може бути все, що завгодно: від удару хвилі і до падіння чи удару будь-яким важким предметом», – відзначили в благодійній організації.

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    Нагадаємо, вибух на танкері «Залив Америка» в Находці (Росія) призвів до загибелі трьох людей, ще одна постраждала.

    смерть аварія українські моряки
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