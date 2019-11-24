На Вінниччині автомобіль на смерть збив пішохода

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Чоловік раптово вийшов на проїжджу частину дороги

У селі Джурин сталась ДТП, в якій водій автомобіля «Opel Vivaro» здійснив наїзд на 48-річного пішохода. Чоловік раптово вийшов на проїжджу частину дороги. Травми, отримані потерпілим, виявились несумісними з життям.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

За попередньою інформацією, аварія сталась близько 22.00 години на автодорозі Немирів-Могилів-Подільський в с. Джурин.

49-річний водій автомобіля, місцевий житель, допустив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги.

Від отриманих травм потерпілий, мешканець с. Довжок Шаргородського району, помер на місці події.

На місці події слідчо-оперативною групою поліції проведені першочергові слідчі дії. Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

За цим фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.