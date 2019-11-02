На російському танкері «Затока Америка» стався вибух – троє загиблих



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На борту судна перебувало дев’ять чоловік

Вибух на танкері «Затока Америка» в Находці (Росія) призвів до загибелі трьох людей, ще одна постраждала.

Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на морський рятувально-координаційний центр Владивостока.

«На танкері стався хлопок, поки незрозумілого походження. Є відомості про трьох загиблих. На місці працюють рятувальники. Поки мало інформації», – повідомив співрозмовник агентства.

На борту судна, яке знаходилося в рейді біля мису Астаф’єва, було дев’ять чоловік. До танкера направлено два портові буксири, також готують рятувальників. Про пожежу на судні не повідомляється.

Нагадаємо, на іранському танкері, який перебував у Червоному морі приблизно в 96 км від саудівського порту Джидда, стався вибух.