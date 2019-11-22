Аварія танкера Delfi в Одесі: рятувальна операція завершена, але залишається загроза екологічного лиха



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Фото: facebook.com / Eugeny Spirin

У пробах води, взятих на місці аварії танкера, встановлено перевищення нафтопродуктів у 53 рази

Аварійно-рятувальну операцію екіпажу танкера Delfi, який подав сигнал лиха 20 листопада 2019 року, успішно завершено, трьох членів екіпажу евакуювали, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

«Аварійно-рятувальна операція завершена. Водолазам вдалося евакуювати всіх трьох членів екіпажу. Їх доправили до найближчих лікарень. Медики борються за їхнє здоров'я. Дякую всім, хто долучився до операції!», - написав Куций у Facebook у п'ятницю.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови.

У свою чергу пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила, що залишається загроза екологічного лиха.

«Екіпаж евакуювали, та ситуація з судном залишається актуальною, адже є загроза, що пошкодження його стихією спричинить екологічну катастрофу», - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що доставлені на сушу моряки не могли навіть стояти на ногах (попередньо - через перевтому та переохолодження). «Останнім на сушу доставили капітана, його водолази дістали із напівзатопленого технічного приміщення танкера», - свказано у повідомленні.

Крім того, в. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов повідомив, що державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Кримсько-Чорноморського округу відібрали проби води на місці перебування підтопленого танкера.

«У результаті встановлено перевищення за вмістом у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії. Проводиться постійний моніторинг місця забруднення, державні інспектори перебувають на місці події», - йдеться в повідомленні Фірсова на сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що в Одеській затоці зірвало з якоря танкер Delfi під прапором Молдови. Рятувальники і приватний буксир «Австралія» намагалися евакуювати екіпаж судна.

Як пояснила Адміністрація морських портів України, спочатку зазначене судно перебувало в нейтральних водах і не подавало заявок на вхід до Одеського чи Південного морських портів. Але згодом воно подало сигнал про те, що зазнає лиха без палива, з непрацюючим двигуном. У зв'язку з цим рятувально-координаційний центр «Одеса» прийняв сигнал та почав вживати заходів, спрямованих на ліквідацію аварійної ситуації. Із судновласником було узгоджено буксирування танкера для постановки до вільного причалу в порту «Очаків».

У ніч на 22 листопада Delfi вдалося закріпитися якорем на відстані близько однієї милі від берега в районі пляжу «Дельфін». Проте, за даними АМПУ, о 5:00 повільний дрейф відновився.

Судно Delfi (власник - компанія, зареєстрована в м. Бірмінгемі, Велика Британія) не має вантажу, команда на борту складається з трьох членів екіпажу.

Джерело: Інтерфакс-Україна