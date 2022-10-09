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Пошкоджений Керченський міст зняли із супутника (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Пошкоджений Керченський міст зняли із супутника (фото)
пошкоджений міст через Керченську протоку після сьогоднішнього потужного вибуху
фото: Planet

Пара знімків PlanetScope, зроблених з різницею в один день 7 і 8 жовтня 2022 року

Компанія Planet опублікувала супутникові знімки пошкодженого Керченського мосту після потужного вибуху у суботу. Про це повідомляється в Твіттер компанії.

«Ця пара знімків PlanetScope, зроблених з різницею в один день 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після сьогоднішнього потужного вибуху. Це – єдиний міст, який з'єднує Кримський півострів з материковою частиною Росії», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: Крим вибух

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