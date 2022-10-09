Британська розвідка повідомила, чому Кримський міст має особливе значення для Путіна

Командувач Росгвардії Віктор Золотов публічно запевняв про безпеку мосту

Підрив Кримського мосту «зачепить» російського диктатора Володимира Путіна, який особисто спонсорував його будівництво. Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.

За даними британської розвідки, внаслідок вибуху на Кримському мості були зруйновані дві з чотирьох дорожніх смуг. Ймовірно, окупанти відновлять проїзд, але пропускну спроможність значно знизиться.

Розвідка підкреслює, що саме Кримський міст відігравав ключову роль у перекиданні техніки на південний фронт. «Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідома, але будь-яке серйозне порушення його пропускної спроможності, швидше за все, вплине на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України», – йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що Кримський міст також мав особливе значення для Путіна, оскільки він фінансував та відкривав його, а підрядником будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг.

Щобільше, вибух на мосту стався за кілька годин після 70-річчя російського диктатора.

Британська розвідка нагадала, що останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Росгвардії Віктор Золотов публічно запевняв про безпеку мосту.

Також в ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту. На думку аналітиків, обвалення смуги автодорожнього мосту обмежить пересування російських військових доти, доки міст не буде відремонтований, що змусить деякі російські сили якийсь час покладатися на поромне сполучення.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.