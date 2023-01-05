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Білоруські військкомати кличуть чоловіків для «уточнення даних» – RND

Олександра Садова
glavcom.ua
Білоруські військкомати кличуть чоловіків для «уточнення даних» – RND
фото з відкритих джерел

Білоруська армія, чисельність якої становить приблизно 45 тисяч активних солдатів, перебуває в жалюгідному стані

На білоруських вокзалах просять з'явитися чоловіків віком від 18 до 60 років у військкомат або сільську раду для «уточнення даних», про що розповідають користувачі соцмереж. Видання RND проаналізувало ймовірність участі білоруської армії у війні в Україні.

Видання пише, що вже довгий час спекулюють про відкриття «другого фронту» з боку сусідньої Білорусі, кордон з якої на півночі утворює 1084 кілометри. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, багато хто говорить, що найважливіший союзник Москви може вступити у війну.

Незалежна білоруська журналістка та активістка Ганна Любакова опублікувала твіт, який підживлює чутки про можливе вступ диктатора Олександра Лукашенка у війну. На автовокзалі в Борисові неоновими літерами висить офіційне оголошення такого змісту: «Всі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні з’явитися у військкомат або сільську раду для уточнення даних».

Мобілізація на випадок війни? Наприкінці грудня білоруська армія заявила, що «готова до будь-якого розвитку подій». Про це писало російське пропагандистське видання ТАСС. За словами Мінська, 29 грудня у білоруському селі Горбаха нібито впали уламки ракети, випущеної з України. Тому багато хто припускає, що Білорусь шукає привід вступити у війну.

З іншого боку, є дуже вагомі причини проти участі Білорусі у бойових діях: білоруська армія, чисельність якої становить приблизно 45 тисяч активних солдатів, перебуває в жалюгідному стані та технічно навіть гірше оснащена, ніж російська.

До того ж, більшість білорусів не підтримує вторгнення Росії в Україну. За опитуваннями весни 2022 року, лише трохи більше 10 відсотків згодні брати участь у кампанії Путіна.

Нагадаємо, у Білорусі виготовляють зброю, що може становити потенційну небезпеку для України. Ідеться про реактивні системи залпового вогню «Полонез» – комплекс, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» калібру 300 мм.

Раніше повідомляли, що ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко зауважив, що ЗСУ не завдають ударів по Білорусі, аби не спровокувати вступ білоруської армії у війну

Роман Костенко припустив, що якби ЗСУ мали більше зброї, якою військові могли б систематично влучати по аеродромах Білорусі, то можна було б розглядати можливість завдавати ударів по об’єктах.

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Теги: Білорусь війна мобілізація Україна фронт

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