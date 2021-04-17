Підозрюваний у теракті на іранському ядерному обʼєкті втік з країни

Тегеран звинувачує в диверсії одного із співробітників атомного центру

Уряд Ірану повідомив, що встановив особу виконавця теракту на своєму ядерному обʼєкті, однак той покинув країну. Про це йдеться у повідомленні AP.

Згідно з повідомленням, підозрюваний – 43-річний іранський громадянин Реза Карімі.

Він працював на на підприємстві зі збагачення урану в Натанзі і втік з Ірану після того, як про нього дізналися співробітники сил безпеки.

Повідомляється, що влада вживає зусилля для його арешту і повернення в країну.

Зазначимо, що 11 квітня в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Аварія порушила роботу центрифуг зі збагачення урану.

Згодом керівництво країни назвало аварію на об'єкті в місті Натанзі терористичним актом. Влада Ірану заявила, що залишає за собою право на відповідні дії щодо винних.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН 20 липня 2015 року схвалила угоду, спрямовану на обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття з нього санкцій. Тегеран гарантував, що відмовиться від ідеї створення ядерної зброї. За 10 років, у разі виконання Іраном умов ядерної угоди, всі обмеження та умови, що є в резолюції ООН, мали втратити чинність.

8 травня 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить із СВПД щодо Ірану, вважаючи його «катастрофічним». За словами Трампа, Тегеран обманював світову спільноту, приховуючи продовження пошуків у сфері ядерної зброї.

У вересні 2020 року в МАГАТЕ підтвердили, що Іран почав збагачення урану, порушивши умови ядерної угоди зі світовими державами. У листопаді в організації повідомили, що іранські запаси урану вже у 12 разів перевищують поріг, встановлений ядерної угодою.

На початку квітня уряд Ірану заявив про відмову повернутися до попередньої угоди до припинення всіх «несправедливих та незаконних» санкцій США.

Така заява ставить під загрозу зусилля адміністрації Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Іраном 2015 року, з якої США вийшли через рішення Дональда Трампа. У лютому адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність приєднатися до переговорів з Іраном та іншими державами щодо повернення Сполучених Штатів до ядерної угоди (JCPOA).