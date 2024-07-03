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У Китаї відкрилася унікальна система мостів і тунелів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Китаї відкрилася унікальна система мостів і тунелів
Новий унікальний міст Китаю
Фото з відкритих джерел

Новий міст побив 10 світових рекордів

У китайській провінції Гуандун відкрилася унікальна транспортна система Шеньчжень-Чжуншань, яка поєднала два міста на протилежних берегах гирла Перлової річки. Цей амбітний проєкт, що включає мости, підводний тунель та штучні острови, вже встиг встановити 10 світових рекордів, включаючи найбільший проліт для морського висячого моста (1666 м) та найдовший двосторонній восьмисмуговий занурений трубчастий тунель (5 035 м). Про це пише NewAtlas.

Нова магістраль протяжністю 24 км суттєво скоротить час подорожі між містами з двох годин до 30 хвилин, що значно полегшить пересування у цьому густонаселеному регіоні, який охоплює Гонконг, Макао та дев'ять інших міст. Раніше широкі водойми створювали значні перешкоди для транспортування, але тепер нова система забезпечить швидше та комфортніше сполучення.

Тунель у Китаї
Тунель у Китаї
фото: newatlas.com

Окрім дивовижних інженерних рішень, система Шеньчжень-Чжуншань вирізняється інноваційними технологіями безпеки. Ліхтарі у підводному тунелі мають кольорове кодування, змінюючи колір залежно від ситуації на дорозі, а також допомагають у навігації під час евакуації. Тунель також оснащений сучасними системами пожежогасіння та димовидалення.

Підводний тунель з роботами
Підводний тунель з роботами
фото: newatlas.com

14 роботів постійно патрулюють тунель, стежачи за станом інфраструктури та реагуючи на автомобільні аварії. Вони можуть скеровувати рух через вбудовані гучномовці, забезпечуючи додатковий рівень безпеки. Шеньчжень-Чжуншань з'єднується з найдовшим у світі мостом через море – Гонконг-Чжухай-Макао, створюючи величезну інтегровану транспортну мережу у регіоні.

Читайте також: Китайський фокус, або «нейтралітет» на користь Росії. 

Теги: рекорд рятувальники міст Китай Гонконг

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