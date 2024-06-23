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Зеленський пояснив, що необхідно Україні для захисту міст від російського терору

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, що необхідно Україні для захисту міст від російського терору
Зеленський розповів, що Україна готується до нового результату у відносинах із Євросоюзом
фото: Офіс президента

Станом на цей час у Харкові вже відновлено постачання електрики

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 851-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про ситуацію в Харкові, а також привітав воїнів із Центру спеціальних операцій «А» СБУ із 30-ю річницею створення.

«Дорогі українці, українки!

Станом на цей час у Харкові вже відновлено постачання електрики. Сьогодні після удару російських бомб частина Харкова залишилася без світла, зупинились метро та електротранспорт. Усім нашим ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто був залучений до відновлення енергопостачання, місцевій та обласній владам. Я хочу подякувати за реагування швидке, за допомогу людям. На жаль, 12 поранених, на жаль, одна людина сьогодні загинула. Мої співчуття рідним, мої співчуття всім близьким. Кожного дня Харків страждає від цього російського терору. І кожного дня ми повторюємо: російську бойову авіацію, яка завдає цих ударів, і не лише по Харкову, по інших наших містах, по наших громадах, по наших фронтових позиціях, – російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні. Бити по російських аеродромах – також, це цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами – безпекове рішення.

Нещодавнє погодження ударів по російській території – поблизу кордону – дало змогу знищити частину російського терористичного потенціалу. Але тільки частину. Потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору – потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців. І ми працюємо над цим із партнерами – ми робимо все, щоб наблизити рішення. Загалом наступні тижні червня та першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень, ніж перша половина червня. Ми вже отримали рішення щодо нових «петріотів» для України й готуємо продовження, ми працюємо над постачанням іще систем ППО. І далекобійність зараз – це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Що більше ми можемо, то швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру.

Важливий результат за тиждень – приєднання до комюніке Саміту миру ще шести учасників. Це чіткий сигнал, що нам вдалося переконати світ у можливості миру – і саме справедливого миру. Буде ще більше підписів під комюніке – наша команда зараз працює над цим. І також поступово ми готуємо роботу в групах – за пунктами Формули миру. Наше завдання незмінне – вийти протягом найближчих місяців на спільний, глобальний шлях відновлення безпеки за кожним із пунктів Формули миру. І це можливо. Дякую кожному, хто допомагає!

Готуємось і до нового результату у відносинах із Євросоюзом. ЄС уже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня ми очікуємо фактичного початку перемовин – урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього. Реально історичний тиждень. Десятиліття Україна саме до цього йшла, і цей результат – це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно.

І ще одне.

Хочу сьогодні привітати наших воїнів із Центру спеціальних операцій «А» СБУ – сьогодні їхній день, 30 років Центру. Це справді героїчні хлопці, без яких не обходиться жоден гарячий напрямок. Я пишаюся вами! Я підписав кілька указів щодо присвоєння звань і відзначення воїнів ЦСО «А» СБУ державними нагородами. І це найменше, що держава може зробити, щоб подякувати вам. Вітаю ще раз із вашим днем. І також сьогодні в Україні відзначається День державної служби. Я вітаю всіх тих, хто справді працює на державу, на людей, і хто справді на сто відсотків викладається заради України – заради того, щоб наша держава вистояла в цій війні та перемогла. Це важливо! Обов’язково маємо перемогти російське зло.

Слава всім, хто з Україною! Слава Україні!»

Нагадаємо, Російська Федерація в неділю, 23 червня, завдала чергового удару по місту Харків. Росіяни використали керовані авіабомби. 

Також неділю вранці харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій п’ятиповерхівці. Унаслідок цієї ворожої атаки загинули дві особи. Ще 53 – постраждали, серед них є три дитини.

Крім того, сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини дістали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Теги: Харків росіяни 24 лютого поранення ворог електротранспорт Україна рятувальники Володимир Зеленський держава українці війна метро зброя травень

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