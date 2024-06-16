Президент Фінляндії вважає, що Китай може закінчити війну в Україні

Александр Стубб наголосив на важливості ролі Глобального Півдня в досягненні миру

«Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні», – Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Китай може покласти край війні в Україні. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами на Саміті миру у Швейцарії, пише Yle.

«Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні», – сказав Стубб.

Також президент Фінляндії наголосив на важливості ролі Глобального Півдня в досягненні миру.

«Багато представників (Ред. – на Саміті миру) із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу. Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю важливим, щоб це сталося на умовах України», – заявив Александр Стубб.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбувається 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.