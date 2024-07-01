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100-річний українець встановив три світові рекорди (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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100-річний українець встановив три світові рекорди (фото)
100-річний Георгій Чижевський встановив три рекорди світу на дистанції 200 метрів брас
фото: Вознесенська міська рада

Житель Миколаївщини став переможцем літнього Чемпіонату України з плавання 

100-річний Георгій Чижевський з Вознесенська, що на Миколаївщині, став переможцем літнього Чемпіонату України з плавання серед членів руху «Мастерс» та встановив три рекорди світу на дистанції з брасу. Про це повідомила Вознесенська міська рада.

Турнір відбувся у місті Бровари на Київщині.

Георгій Чижевський став переможцем літнього Чемпіонату України з плавання
Георгій Чижевський став переможцем літнього Чемпіонату України з плавання
фото: Вознесенська міська рада

«Георгій Дмитрович 29 березня 1924 року народження. На Чемпіонаті продемонстрував найкращі результати у своїй категорії. Встановив три рекорди світу на дистанції 200 метрів брас! По ходу дистанції 50 метрів брас та 100 метрів брас. У категорії 100+», – йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що у 2015 роцi у 92 роки плавець в категорiї «Мастерс» став чемпiоном Миколаївської областi у трьох видах плавання. Потiм здобув перемоги на Чемпiонатах України і в мiжнародних змаганнях. Нині Георгій Чижевський:

  • чемпіон світу 2015 року та рекордсмен Європи на дистанції 200 метрів брас в категорії 90+;
  • рекордсмен світу 2017 року в естафеті 4х100 метрів вільний стиль та 4х100 метрів;
  • рекордсмен Європи в естафетах 4х50 метрів вільний стиль та 4х50 метрів комбінована;
  • чемпiон світу 2017 року на дистанції 200 метрів брас в категорії «Мастерс» в Будапешті.
100-річний мешканець Миколаївщини встановив три світові рекорди
100-річний мешканець Миколаївщини встановив три світові рекорди
фото: Вознесенська міська рада

«На сьогодні у свої 100 років Георгій Дмитрович залишається активним учасником змагань, надихаючи молодих спортсменів своєю наполегливістю та життєвою енергією. Його внесок у розвиток спорту та популяризацію плавання серед людей похилого віку неоціненний. Він доводить, що вік – це лише цифра, і що ніколи не пізно досягати нових вершин», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, що 78-річний українець став абсолютним рекордсменом серед донорів крові в Україні.

Теги: спорт чемпіонат України рекорд

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