Росіяни скинули авіабомби на школу у Харківській області (фото)

фото: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області

До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.

Сьогодні вранці окупаційні війська скинули авіаційні бомби на школу та будинок культури в прифронтовому населеному пункті на Харківщині. Про це повідомляє головне управління ДСНС в області.

«Сьогодні, близько шостої ранку, ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, що поцілили по навчальному закладу, будинку культури, приватному сектору, й завдали руйнацій», – зазначають у відомстві.

Внаслідок обстрілу у школі виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів фото: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області

Рятувальники повідомили, що у школі сталась пожежа на площі 150 квадратних метрів, жертв і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.

Нагадаємо, 30 червня, російські окупанти запустили по Києву дві крилаті ракети «Іскандер-К». Обидві вдалось збити, втім внаслідок падіння уламків були руйнування. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.