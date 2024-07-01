Росіяни скинули авіабомби на школу у Харківській області (фото)
До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.
Сьогодні вранці окупаційні війська скинули авіаційні бомби на школу та будинок культури в прифронтовому населеному пункті на Харківщині. Про це повідомляє головне управління ДСНС в області.
«Сьогодні, близько шостої ранку, ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, що поцілили по навчальному закладу, будинку культури, приватному сектору, й завдали руйнацій», – зазначають у відомстві.
Рятувальники повідомили, що у школі сталась пожежа на площі 150 квадратних метрів, жертв і постраждалих немає.
До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.
Нагадаємо, 30 червня, російські окупанти запустили по Києву дві крилаті ракети «Іскандер-К». Обидві вдалось збити, втім внаслідок падіння уламків були руйнування. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.
До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.
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