П'ятеро загиблих та десятки поранених: наслідки удару РФ по Покровську

Філашкін: «Це – один із найбільших ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити»

24 червня російські окупанти вдарили по місту Покровськ Донецької області двома ракетами «Іскандер-М». Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

В результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних: п'ятеро загинуло і 41 поранено. Серед поранених чотири дитини: хлопчик 12 років, дівчата дев'ять, 11 та 13 років, зауважив Філашкін. Було зруйновано один приватний будинок і пошкоджено 16.

Керівник Донецької ОВА повідомив, що на місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади, а поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

фото: Telegram / Вадим Філашкін / Голова Донецької ОДА, начальник ОВА

«Це – один із найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити», – сказав Філашкін. При цьому він додав, що на Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця, тому необхідно евакуюватися.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, близько о 8 ранку в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ППО) заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, втім пізніше заявили про дві ракети, які рухались в напрямку Одеси та Одеського району. Згодом стало відомо, що Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету на Півдні. Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів по Одесі зросла до трьох.

До слова, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу дві людини загинули та три отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Головне управління ДСНС у Донецькій області та опублікувало відповідне відео з міста.