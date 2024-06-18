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Світові витрати на ядерну зброю продемонстрували новий рекорд – ICAN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Світові витрати на ядерну зброю продемонстрували новий рекорд – ICAN
Країни світу укріплюють свої ядерні позиції
фото із відкритих джерел

Власниками найбільших ядерних арсеналів іще з 1950-х років залишаються США та Росія

Глобальні витрати на ядерну зброю збільшилися протягом 2023 року на 13% – до рекордних $91,4 млрд, згідно з розрахунками ініціативної групи Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN). Про це пише The Guardian.

Витрати зросли на $10,7 млрд. порівняно з попереднім роком. Значною мірою ця сума обумовлена ​​різким збільшенням оборонних бюджетів у США в період широкої геополітичної невизначеності, спричиненої війною в Україні та війною між Ізраїлем та ХАМАСом, пише видання.

Найбільшими ядерними державами залишаються, як і на початку ядерної ери, США та Росія, які володіють близько 90% усіх боєголовок. Дослідники додали, що Росія має 4380 ядерних боєголовок, США – 3708.

За оцінками, арсенал ядерної зброї Великої Британії залишився незмінним і становить 225 боєголовок, як і арсенал Франції (290). Утім, три роки тому Велика Британія заявила, що підвищить обмеження на кількість боєголовок, які вона готова утримувати, до 260 боєголовок для протидії загрозам з боку Росії і Китаю.

«Усі дев'ять ядерних держав світу стали витрачати більше… Ядерний бюджет США складає $51,5 млрд.  Китай, хоч є третім за розміром арсеналів, витрачає більше, ніж Росія - $11,9 млрд. Росія займає третє місце за видатками ($8,3 млрд), за нею йдуть Велика Британія ($8,1 млрд) та Франція ($6,1 млрд). Водночас оцінки витрат авторитарних держав, наприклад, КНДР, або трьох країн із незаявленими ядерними програмами (Індія, Пакистан, Ізраїль) дуже приблизні, вони ускладнені відсутністю прозорості», – йдеться у публікації.
Ядерні держави разом витрачатимуть 100 млрд доларів на рік на ядерну зброю, тоді як ці гроші можуть бути використані на гуманітарні та екологічні програми, заявила одна із авторок дослідження Сьюзі Снайдер.

«Ці мільярди можна було б використати на боротьбу зі зміною клімату та порятунок тварин і рослин, які підтримують життя на Землі, від вимирання, не кажучи вже про покращення медичних та освітніх послуг у всьому світі», – додала дослідниця.

Нагадаємо, Китай продовжує нарощувати кількість ядерних боєголовок, і до 2030 року за цим показником може зрівнятися зі США та Росією. Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

«Китай розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна. Водночас майже в усіх державах, що мають ядерну зброю, є або плани, або значний поштовх до збільшення своїх ядерних сил», – прокоментував старший науковий співробітник SIPRI Ханс Крістенсен. Фахівці SIPRI підрахували, що китайські запаси ядерної зброї зросли з 410 до приблизно 500  боєголовок у 2023 році і до 2030 року можуть сягнути 1000 боєголовок.

Читайте також: Ядерний шантаж з боку КНДР. США, Південна Корея, та Японія готові на новий крок

 

Теги: росія Велика Британія Індія Франція ядерна зброя Китай Ізраїль Японія Південна Корея Пакистан

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