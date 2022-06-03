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    Економіка та фінанси

    Окупанти почали вивозити з Маріуполя крадений метал (відео)

    Окупанти крадуть метал у Маріуполі і вивозять до Ростовської області - Окупанти почали вивозити з Маріуполя крадений метал (відео)
    Окупанти крадуть метал у Маріуполі і вивозять до Ростовської області
    фото: скріншот

    Рашистське судно транспортувало металопрокат, вкрадений у Маріуполі, до Ростова

    Російські окупанти вивезли першу партію металу, вкраденого у знищеному ними Маріуполі, на свою територію. Інформацію про це російські пропагандисти оприлюднили у ефірі державного «Першого каналу».

    Одіозна ведуча кремлівського телеканалу Катерина Андрєєва похвалилася, що маріупольський порт відновив роботу після кількох місяців зупинки (не згадавши, що причиною зупинки були постійні бомбардування рашистської авіації та артилерії). І перше ж судно було завантажене викраденим на маріупольських заводах металопрокатом.

    Крім того, телепропагандистка заявила, що окупанти планують вивозити через порт Маріуполя й українське зерно.

    Пізніше російське пропагандистське видання РІА «Новості» повідомило, що судно, навантажене краденим у Маріуполі металом, прибуло до Ростовської області.

    Нагадаємо, що ще 23 травня про такий розвиток подій повідомляв радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна металургія Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти почали вивозити з Маріуполя крадений метал (відео)