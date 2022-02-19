«Вы на кладбище российское попадете!» Як зустрічають евакуюваних у Ростові (відео)

Серед біженців дуже багато матерів із немовлятами, яким не надали ні їжі, ні теплих приміщень

Жителі окупованого Донбасу на кордоні обурюються, що їх привезли та покинули

Біженці із «ДНР», які повірили путінським пропагандистам та поїхали до Росії, не знають, що робити далі: місця у пунктах тимчасового перебування закінчилися, їжі, туалетів, зв'язку з рідними та можливості повернутися назад у них немає. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Жителі окупованого Донбасу на кордоні обурюються, що їх привезли та покинули. Жодних обіцяних комфортних умов розселення їм не надали.

На відео, яке опублікував журналіст Денис Казанський, показано скандал евакуйованих людей з водієм, який привіз їх з окупованого Донбасу. Так, водій заявив, що не може їх кудись дальше везти.

«Я вас дальше відвезти звідси нікуди не можу. Мені потрібен поліцейський супровід... Я вас повинен був взагалі довезти тільки до митниці і все», – сказав чоловік.

«А для чого розповідати так гарно, що ми вас розселимо?», – обурюються біженці із «ДНР», які повірили путінським пропагандистам.

«Це не до мене. Я вам пояснюю, що я добу не спав. Зараз не дай бог що – все тюрьма нрам усім, а ви на кладовище російське попадете», – відповів водій, що привіз мешканців окупованого Донбасу.

Російські ЗМІ повідомляють, що у селище Червоний десант, де знаходиться багато дитячих таборів та санаторіїв, куди планувалося селити біженців із «ДНР» та «ЛНР», учора і сьогодні прибуло близько 30 автобусів. На них приїхало близько 1 тис. осіб.

Серед біженців дуже багато матерів із немовлятами, яким не надали ні їжі, ні можливості сходити в туалет, ні теплих приміщень.

«Якщо тут замерзнемо на смерть, хто за це відповідатиме?», — кажуть вони, додаючи, що всю ніч провели на ногах, але досі немає жодної певності з тим, що буде далі.

Особливе роздратування у біженців викликає те, що їх масово вивезли вночі під завивання сирен, а тепер кордон на в'їзд у «ДНР» закрили.

Представники місцевої адміністрації, які відповідають за роботу з розселенням біженців, кажуть, що у Червоному десанті вже немає місць у санаторіях та дитячих таборах – усе забито під зав'язку. Вирішується питання про перевезення прибулих з «ДНР» до Ростова, це близько 80 км дороги. При цьому квота на заселення – 400 осіб.

Додамо, що раніше влада «ДНР» заявляла про те, що кордон із Ростовською областю перетнули близько 10 тисяч людей. Влада Ростовської області говорила, що для прийому біженців все готово, проте оголосили режим НС.

Нагадаємо, влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік».

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.