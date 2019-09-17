Трамп заявив, що поки не готовий відвідати КНДР



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Президент США Дональд Трамп

Трамп відмовився повідомити, чи було в останньому листі Кім Чен Ина запрошення провести переговори в Пхеньяні

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз не найкращий час для офіційного візиту до КНДР.

Про це він заявив журналістам у понеділок, 16 вересня, пише Reuters.

При цьому Трамп відмовився повідомити, чи було в останньому листі північнокорейського лідера Кім Чен Ина запрошення провести переговори в Пхеньяні.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. За даними дипломатичних джерел ЗМІ, своє запрошення диктатор КНДР висловив в серпневому листі американському лідеру.

Декілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб відновити переговори про денуклеаризацію.

Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися три рази з червня 2018 року.

Раніше Трамп заявив, що американська сторона готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР, однак за умови готовності самого Пхеньяна.