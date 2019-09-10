Північна Корея запустила дві ракети в Японське море



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Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігає за ракетними випробуваннями

Це вже восьмі пуски за останні кілька місяців

Північна Корея випустила дві ракети у бік Японського моря. Про це повідомляє «Голос Америки».

Наголошується, що ракетні пуски були проведені негайно після того, як КНДР заявила про намір відновити переговори з США про майбутнє своєї ядерної програми.

Це восьмі пуски, проведені після зустрічі президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідери Кім Чен Ина на кордоні між двома Кореями.

Міністерство оборони Японії повідомило, що у нього немає даних про те, що північнокорейські балістичні ракети потрапили в її територіальні води, додавши, що нині немає негайної загрози національної безпеки.

Високопоставлений представник Адміністрації США заявив, що в курсі повідомлень про північнокорейських пусках.

«Ми продовжуємо стежити за ситуацією і активно консультуємося з нашими союзниками в регіоні«, - сказав він.

Раніше в Північній Кореї заявили, що готові відновити ядерні переговори з США в кінці вересня.