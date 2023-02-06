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Платформа United24: стало відомо, скільки коштів зібрали на допомогу Україні

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Платформа United24: стало відомо, скільки коштів зібрали на допомогу Україні

За 9 місяців надійшло майже $300 млн

У неділю, 5 лютого, виповнилося 9 місяців з моменту створення фандрейзинговій платформи United24. За цей час через цю платформу на підтримку України було зібрано $278,89 млн. Такою інформацією у своєму Facebook поділився президент України Володимир Зеленський.

За його словами, окрім безпосередньо коштів країна отримала близько 150 генераторів, придбаних у межах проєкту «LightUpUkraine». Вони вже спрямовані до вітчизняних медичних закладів. «У січні на енергетичних об’єктах було встановлено 6 систем протидії ворожим безпілотникам «Ловці шахедів». Також United24 презентувала напрям «Відбудова України». Дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну! », – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 5 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24, перша складова якої — онлайн-платформа для збору коштів на підтримку держави. Зібрані кошти розподілятимуть за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова України. Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури. Звіти на платформі оновлюються кожну добу.

Амбасадорами проєкту є українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик; американські співаки Барбра Стрейзанд та Бред Пейслі, гурт Imagine Dragons та інші.

Як повідомлялося раніше, проєкт «Відбудова України» на платформі United24 почав діяти 12 січня.  Він передбачає генерацію коштів для відновлення, зокрема, житла для українців на територіях, які постраждали від російських ударів та окупації.

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Теги: допомога ЗСУ гуманітарна допомога благодійність війна

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