Вслід за Естонією масштабну військову допомогу Україні оголосила і Швеція

Допомога складається з трьох частин, включаючи «перше рішення про початок поставок артилерійської системи Archer в Україну»

Уряд Швеції готується надати Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Йдеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer. Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульфа Крістерссон, якого цитують місцеві ЗМІ.

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Так, виступаючи на пресконференції, прем'єр-міністр Швеції заявив, що його уряд прийняв рішення про пакет військової підтримки України, який складається з трьох частин, включаючи «перше рішення про початок поставок артилерійської системи Archer в Україну».

Однак, скільки саме буде передано САУ Archer прем'єр Швеції не уточнив. Як пише Reuters, цитуючи слова Крістерссона, пакет військової допомоги вартістю 4,3 млрд шведських крон (419 мільйонів доларів) також включатиме протитанкову зброю NLAW.

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«Військова підтримка України є абсолютно важливо. Бажання України щодо того, чого вони хочуть, мають велику вагу в нашому рішенні. Швеція надішле близько 50 своїх броньованих бойових машин піхоти типу CV902, – заявив Крістерссон.

Як повідомлялося, сьогодні, 19 січня стало відомо, що Естонія виділить рекордний пакет військової допомоги Україні. Допомога складається з гаубиць, боєприпасів, автомобілів підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів.