Швейцарія вирішила повноцінно запровадити дев’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ

З 25 січня 2023 року набудуть сили обмеження щодо експорту технологій подвійного призначення, інвестицій в енергетичний та видобувний сектори, реклами та маркетингу для російського бізнесу

Федеральна рада Швейцарії вирішила запровадити подальші санкції проти Росії, які були ухвалені Європейським Союзом у межах дев'ятого санаційного пакета. Про це стало відомо з пресреліза на офіційному сайті уряду Швейцарії.

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“У відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України та її дестабілізуючі дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і безпеку України, 16 грудня 2022 року ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках дев’ятого пакету санкцій. Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) взявся за внесення змін до додатків відповідного розпорядження в межах своєї компетенції та схвалив, серед іншого, санкції ще близько 200 фізичних та юридичних осіб. Тепер Федеральна рада запровадить решту заходів дев’ятого пакету санкцій, які набудуть чинності з 25 січня”, – йдеться у повідомленні.

Тобто якщо раніше Швейцарія ввела обмеження лише стосовно певних персоналій та компаній, то відсьогодні країна долучається до повного переліку санкцій дев’ятого пакету.

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До нього входять заборони на послуги у сфері тестування продукції, реклами, досліджень ринку та опитування громадської думки, а також нові обмеження на експорт різних товарів (у тому числі товарів подвійного використання, товарів для військового та технологічного вдосконалення або для розвитку сектору оборони та безпеки). Заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків і безпілотників. Дев’ятий пакет санкцій ЄС унеможливлює нові інвестиції в гірничодобувний сектор Росії.

Нагадаємо, що традиційно нейтральна Швейцарія доволі обережно долучається до санкційного руху, який впроваджують наші західні партнери, а також раніше не демонструвала проактивності в питаннях надання підтримки Україні. Втім, поступово ситуація змінюється. Приміром, днями стало відомо про те, що Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї в Україну.

ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії 16 грудня 2022 року. Відповідно до нього, санкції діятимуть проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей. До того ж розширюються інвестиційні заборони проти енергетичного та видобувного секторів РФ, а також накладаються обмеження на експорт товарів та технологій.