США виділяють $125 млн на ремонт української енергосистеми

Із жовтня 2022 року Росія посилила удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури

Столиця України отримає кошти на закупівлю резервного живлення для систем водо- і теплопостачання

Адміністрація президента США Джо Байдена скерує $125 млн на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє AP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед іншого кошти будуть спрямовані на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.

У USAID уточнили, що $125 будуть виділені в межах додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, з жовтня 2022 року Росія посилила удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури, що призвело до дефіциту в енергосистемі України та масових відключень світла.

Попередня допомога USAID, надана після вторгнення Росії в Україну в лютому, передбачала надання 1415 генераторів для підтримки тепла та світла в школах, лікарнях та інших об'єктах по всій Україні.

Також Агентство США з міжнародного розвитку інвестувало 55 мільйонів доларів в інфраструктуру теплопостачання в Україні.

Після останнього удару Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України 14 січня пошкоджено дев’ять блоків ТЕС. Як тільки ліміти від «Укренерго» стануть більшими, Київ зможе повернутися до стабілізаційних графіків відключення електроенергії, повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також в Одеській області досі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.