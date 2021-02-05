Інтереси проти цінностей: Як у світі відреагували на військовий переворот у М'янмі

Дуже цікаво спостерігати за реакцією різних країн на переворот в М'янмі

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Очень интересно наблюдать за реакцией разных стран на переворот в Мьянме. Я вообще люблю анализировать такие моменты. Как говорят, когда проверяется твердость веры и своих принципов.

Пройдемся по региону. Я эту подборку называю «интересы vs ценности».

Ну, с Китаем, я думаю, все понятно. Учитывая возросшие связи Пекина с мьянманскими военными в последние годы, неудивительно, что КНР не осудили переворот. В своих СМИ они назвали произошедшее «кардинальными перестановками в правительстве». Мьянма для Китая - важнейший геостратегический узел в региональных разборках.

Австралия – союзники США – не изменили традиции – осудили захват власти, и призвали армию Мьянмы уважать закон, решать свои проблемы законным путем и освободить незаконно задержанных политических лидеров. Так же выступили и в Новой Зеландии.

А вот еще один союзник США - Индия - показательно молчала. Лишь недавно выдали сухое заявление о том, что они «внимательно мониторят ситуацию в Мьянме с глубокой обеспокоенностью». В Дели не видят причин ссорится с военной верхушкой Мьянмы. Они уже несколько лет развивают с ними тесные взаимоотношения в противовес Китаю.

В Сингапуре тоже ограничились лишь заявлением про обеспокоенность, но ничего не говорили про переворот, задержанных политиков или выборы, лишь призвали стороны к «сдержанности». Это еще одна страна, которая поддерживает тесные связи с Мьянмой, и через которую Мьянма размывает влияние Пекина.

В Японии заявление по поводу Мьянмы откладывали. Затем в МИД сообщили, что выступают против «сворачивания процесса демократизации» страны. Япония тоже занимает нетривиальную позицию по Мьянме. Для них эта страна имеет важное значение для сдерживания Китая. Япония в свое время даже выступала против санкций США по Мьянме. А во время массовых убийств и депортаций мусульман рохинджа в 2017-2019 годах Токио не придавали этой теме значения, и в целом избегали критики правительственных войск Мьянмы.

Рубануть с плеча решили на Филиппинах. Пресс-секретарь президента сухо заявил журналистам, что происходящее в Мьянме - это их внутреннее дело, а в Маниле думают прежде всего о своих гражданах.

В Камбодже тоже сослались на «внутренние дела», и отказались комментировать. И Филиппины, и Камбоджа, связаны с Мьянмой, с одной стороны многообещающими проектами в рамках китайского «Одного Пояса, Одного Пути», а с другой стороны общей политикой лавирования между Китаем, США и Индией.

Отстранились от происходящего в Таиланде и Вьетнаме. Вьетнам традиционно не хочет портить отношения со страной, где он выигрывает конкуренцию за технологию 5G, и с элитой которой их связывают тесные бизнес-интересы. А в Таиланде и вовсе правит премьер-министр, который сам совершил военный переворот в 2014 году.

Индонезия, Южная Корея и Малайзия выбрали проверенную годами модель «глубокой озабоченности». Призвали военных к миру, сдержанности и политическому диалогу.

От имени АСЕАН заявления ожидаемо не было. Мьянма бы его заблочила. Поэтому заявления от организации сделал председатель, представитель Брунея. Оно слабенькое и очень компромиссное. Самое сильное выражение там вот это: «мы призываем к поиску диалога, примирения и возвращению к нормальности».

Отдельно по США.

Понятное дело, что учитывая настроения и взгляды демократов, администрация Байдена выдала официальное заявление по Мьянме, выдержанное в лучших традициях либерально-демократического ценностного дискурса времен Обамы.

Однако не сам переворот является вызовов Байдену. А то, что они будут с ним делать.

Перед Штатами стоит такая же дилемма, как и перед многими странами региона: интересы или ценности? Миксовать их уже не получится. Это не 2008 год. Мир изменился.

Если следовать ценностям, тогда против Мьянмы надо снова вводить санкции. Но в таком случае США рискуют оттолкнуть страну от себя, изолировать ее и вынудить к сближению с Китаем и Россией.

Если следовать интересам, тогда США должны закрыть глаза на переворот и его последствия. Но в таком случае это будет противоречить принципам Байдена, ведь такой цинизм – это как раз то, что он критиковал в Трампе. А его команда пытается возродить «нормальность» в международных отношениях, снова вернуться к ценностно-ориентированной политике.

Получается такой себе небольшой политический тупик. Можно сказать, что первым серьезным испытанием для внешней политики Байдена станет именно Мьянма – страна, которую считали одним из немногих «успешных кейсов» по итогам президентства Обамы.

Джерело: блог Іллі Куси

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