Поліція знову розслідує порушення карантинних обмежень експрем'єр-міністром Британії

Борис Джонсон зіткнувся з новим розслідуванням поліції щодо порушення правил карантину

Поліція знову розслідує потенційні порушення правил карантину експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, установлених його урядом. Про це повідомляє AP.

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Британська газета The Times повідомила у вівторок, що державні службовці доповіли про відвідування Джонсоном офіційної заміської резиденції прем'єр-міністра «Чекерс», а також про потенційні порушення в резиденції на Даунінг-стріт.

У поліції заявили, що оцінюють деталі, пов'язані з інцидентами, які сталися в період з червня 2020-го по травень 2021 року.

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За формацією офісу Джонсона, його дії «були законними й не порушували жодних правил щодо COVID».

Експрем’єр був серед десятків людей, оштрафованих торік у зв'язку зі скандалом, пов'язаним із проведенням урядових вечірок у порушення вимог карантину у 2020 та 2021 роках, коли у Великій Британії діяли жорсткі обмеження.

Він подав у відставку з посади прем'єр-міністра в липні 2022 року низки скандалів, що налаштували проти нього багатьох членів парламенту з правлячої Консервативної партії, до якої він належить.