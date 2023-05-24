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Поліція знову розслідує порушення карантинних обмежень експрем'єр-міністром Британії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Поліція знову розслідує порушення карантинних обмежень експрем'єр-міністром Британії
експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон
фото з відкритих джерел

Борис Джонсон зіткнувся з новим розслідуванням поліції щодо порушення правил карантину

Поліція знову розслідує потенційні порушення правил карантину експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, установлених його урядом. Про це повідомляє AP.

Британська газета The Times повідомила у вівторок, що державні службовці доповіли про відвідування Джонсоном офіційної заміської резиденції прем'єр-міністра «Чекерс», а також про потенційні порушення в резиденції на Даунінг-стріт.

У поліції заявили, що оцінюють деталі, пов'язані з інцидентами, які сталися в період з червня 2020-го по травень 2021 року.

За формацією офісу Джонсона, його дії «були законними й не порушували жодних правил щодо COVID».

Експрем’єр був серед десятків людей, оштрафованих торік у зв'язку зі скандалом, пов'язаним із проведенням урядових вечірок у порушення вимог карантину у 2020 та 2021 роках, коли у Великій Британії діяли жорсткі обмеження.

Він подав у відставку з посади прем'єр-міністра в липні 2022 року низки скандалів, що налаштували проти нього багатьох членів парламенту з правлячої Консервативної партії, до якої він належить.

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Теги: партії скандал травень

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