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Байден повідомив про прогрес переговорів щодо ліміту держборгу США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден повідомив про прогрес переговорів щодо ліміту держборгу США
Джо Байден
фото з відкритих джерел

Лідери скасували заплановану зустріч у п'ятницю, щоб дати персоналу можливість продовжити обговорення

Президент Джо Байден заявив у суботу, 13 травня, що переговори з Конгресом щодо підвищення ліміту боргу уряду США просуваються, і більше про їх прогрес стане відомо протягом наступних двох днів. Про це повідомляє Reuters.

«Важко сказати, чи рухаються вони вперед. Ми ще не досягли критичної точки. Ми дізнаємося більше в найближчі два дні", - зазначив американський лідер та додав: – Ми дізнаємося більше в найближчі два дні».

Очікується, що на початку наступного тижня Байден зустрінеться зі спікером Палати представників Республіканської партії Кевіном Маккарті та іншими лідерами Конгресу, щоб відновити переговори.

Міністерство фінансів повідомило, що до 1 червня можуть закінчитися гроші, якщо законодавці не скасують верхню межу державного боргу.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані загрозою дефолту та сподіваються, що США вдасться уникнути такого розвитку подій.

Зокрема глава Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Хейнс попередила, що Китай і Росія, ймовірно, спробують скористатися дефолтом уряду США за боргом.

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Теги: росія Китай гроші партії переговори

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