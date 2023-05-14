Байден повідомив про прогрес переговорів щодо ліміту держборгу США

Лідери скасували заплановану зустріч у п'ятницю, щоб дати персоналу можливість продовжити обговорення

Президент Джо Байден заявив у суботу, 13 травня, що переговори з Конгресом щодо підвищення ліміту боргу уряду США просуваються, і більше про їх прогрес стане відомо протягом наступних двох днів. Про це повідомляє Reuters.

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«Важко сказати, чи рухаються вони вперед. Ми ще не досягли критичної точки. Ми дізнаємося більше в найближчі два дні", - зазначив американський лідер та додав: – Ми дізнаємося більше в найближчі два дні».

Очікується, що на початку наступного тижня Байден зустрінеться зі спікером Палати представників Республіканської партії Кевіном Маккарті та іншими лідерами Конгресу, щоб відновити переговори.

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Міністерство фінансів повідомило, що до 1 червня можуть закінчитися гроші, якщо законодавці не скасують верхню межу державного боргу.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані загрозою дефолту та сподіваються, що США вдасться уникнути такого розвитку подій.

Зокрема глава Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Хейнс попередила, що Китай і Росія, ймовірно, спробують скористатися дефолтом уряду США за боргом.