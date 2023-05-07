Голови йдуть обертом. Хто влаштував черговий переворот у Київській облраді

«Слуги народу» втрачають контроль за облрадою у ключовому регіоні

Після гучного «перевороту» у Львівській обласній раді, яка відправила у відставку голову від «Європейської солідарності» Ірину Гримак, аналогічна історія може повториться в іншій ключовій облраді – Київській. Вже у понеділок, 8 травня, обласна рада на своєму засіданні планує розглянути питання відставки голови Наталії Гунько. Причому цей процес ініціювала… її рідна партія – «Слуга народу». Ще 24 квітня обласна організація «слуг», яку очолює впливовий нардеп Андрій Мотовиловець, подякувала Гунько за роботу та ухвалила рішення звільнити її з посади. Згодом відповідний проєкт рішення підтримали комісія облради з питань соціально-економічного розвитку та профільна комісія з питань регламенту.

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Голову Київської облради Наталію Гунько вирішила відставити власна партія – «Слуга народу»

У пропозиції скликати сесію з поданням про звільнення голови ради були перелічені конкретні претензії до Гунько: зокрема, вона відмовляється оголошувати черговий річний звіт із трибуни натомість розіслала депутатам його письмовий варіант. Його зміст не влаштував обранців: депутати зауважили, що звіт не містить стратегічного бачення роботи та розвитку області, якого керівник облради просто не має. Тож Гунько «неспроможна належним чином виконувати завдання, які перед нею ставлять депутати Київської обласної ради та загалом суспільство».

Депутати дорікнули Наталії Гунько у відсутності бачення розвитку Київщини

Цікаво, що замість того, аби апелювати до совісті однопартійців, Гунько звинуватила в підступах їхніх партнерів за неформальною коаліцією – «Європейську солідарність» та «За майбутнє». Саме вони, а не обласна організація «слуг», на думку голови облради, хочуть «змістити пропрезидентський вектор розвитку Київщини». Хоча ці фракції своїми підписами лише підтримали ініціативу, яка виходила якраз від пропрезидентської сили.

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Сімейний підряд

«Слуги» вже не вперше переймаються зміною голови в розпал каденції облради на Київщині. Одразу після місцевих виборів 2020 року в цьому органі був зафіксований такий розклад: переможець – «Європейська солідарність» – мала 25 штиків, «Слуга народу» – 22, «За майбутнє» та «Батьківщина» – по 14 і заборонена нині ОПЗЖ – 9. Свою роботу в новому складі облрада почала зі скандалів — під час «спікеріади» «За майбутнє» та «Європейська солідарність» поставили на кандидатуру екснардепа від Партії регіонів Ярослава Москаленка, а «Слуги народу» лобіювали свого кандидата – колишнього першого заступника голови обладміністрації Олександра Склярова. Тоді з великими боями «слугам» за допомогою «Батьківщини» та ОПЗЖ таки вдалося нашкребти мінімальну кількість голосів та усадити на чолі президії Склярова. Але ненадовго…

У 2020 році «слуга» Олександр Скляров із боями очолив Київську облраду, але не втримався на посаді

Менше, ніж за пів року, в квітні 2021-го голову зняли з посади, оскільки робота облради за його керівництва виявилася фактично заблокованою. Аби її розблокувати, «слугам» довелося переформатувати більшість, об’єднавшись із «За майбутнє» та «Європейською солідарністю», яким було даровано посади першого заступника (Ярослав Добрянський, «За майбутнє») та заступника голови (Тетяна Семенова, «ЄС»). Їх забрали у старих партнерів – «Батьківщини» та ОПЗЖ.

Новим керівником облради стала Наталія Гунько, яка в минулому скликанні цього органу представляла Радикальну партію Олега Ляшка, а у 2020-му увійшла до лав модної пропрезидентської сили. Зірок із неба вона, прямо скажемо, не хапала, а відома в основному тим, що є дружиною ресурсного депутата Верховної Ради від «Слуги народу» Анатолія Гунька, який сенсаційно здобув перемогу на окрузі самого Олега Ляшка на Чернігівщині.

Нардеп Андрій Гунько налаштував проти себе багатьох у Київській облраді

Власне, цей нардеп намагався активно впливати на внутрішні розклади в облраді, що слугувало зайвим подразником для депутатів, які звинувачували подружжя Гуньків у просуванні власних бізнес-інтересів. Проти перспектив не надто суб’єктної голови облради зіграла й її поведінка під час активної фази повномасштабної агресії та окупації частини Київської області. Тоді Гунько просто зникла з поля зору, і, за деякими даними, перебувала в Німеччині.

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Запуск змін в облраді збігся з появою в області нового керівника президентської вертикалі – 10 квітня Київську обласну військову адміністрацію очолив прокурор Руслан Кравченко. Саме з його бажанням укріпити облраду пов’язують нинішні кадрові перестановки. І персоною Гунько кадрові зміни можуть не обмежитися: за чутками, хитається крісло під головою фракції «слуг» в облраді Олександром Полярушем.

Кого замість?

Наразі компанія «слуг народу» в облраді є досить розхристаною. У складі фракції існують кілька груп: колишнього куратора президентської сили в області одіозного нардепа Олександра Дубінського, проти якого були запроваджені американські санкції; ексголови облради Олександра Склярова – колишнього голови ОДА Олексія Чернишова; того ж Анатолія Гунька… Скляров після своєї відставки намагався зібрати всіх невдоволених під дахом міжфракційного об’єднання з оригінальною назвою «Відродження Київщини», до якого увійшли частина депутатів від «Слуги народу» та «Батьківщини». Щоправда, нещодавно це об’єднання отримало серйозну пробоїну, коли з його лав вийшло одразу 11 депутатів.

Зараз перед обласним керівництвом «слуг» стоїть завдання зібрати різношерсту пропрезидентську фракцію докупи. Першим екзаменом на єдність можна бути вважати її дисципліноване голосування за відставку Гунько.

«Облрада за керування Гунько не змогла об’єднатися, і в цьому винна саме голова, яка була абсолютно несамостійною і керувалася інтересами лише однієї бізнес-групи», – не приховує свого задоволення від прийдешніх кадрових перестановок нардепка-мажоритарниця Ольга Василевська-Смаглюк, яка також активно опікується процесами в області, де виборола мандат.

Але навіть голосів усіх «слуг» для того, аби провести ці перестановки, буде замало – потрібно, аби їх підтримала частина інших фракцій. І ті ніби не проти, але...

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«Насправді це – не наша історія, – пояснює депутат облради від фракції «ЄС» Володимир Горковенко. – «Слуги» ухвалили таке рішення, зібрали підписи фракцій, призначили сесію, але з того моменту почалися якісь дивні речі. Вочевидь «слугам» невигідно було пояснювати, що вони своїми ж руками топлять свою ж голову облради. І на сторінці Гунько з’явилася інформація, що це все робить «ЄС» – тобто камінчик перекинули на нас».

Горковенко ділиться спостереженнями: він помітив останніми тижнями ведеться інформкампанія зміст якою полягає в тому, що це ніби «ЄС» хоче взяти під контроль обласну раду. Депутат нагадує, що в разі звільнення голови її обов’язки виконуватиме не представник «ЄС», а перший заступник Ярослав Добрянський від «За майбутнє». А от голосів на нового повноцінного голову замість Гунько елементарно може не вистачити й на довгий час облрада залишиться з керівником у статусі «в.о.».

«Вони самі запустили цей маховик і зараз не знають, як його зупинити, – зауважує Горковенко. – Коли почали рахувати, то зрозуміли, що ймовірність обрання нового голови від «слуг народу» – під досить великим питанням».

За словами депутатки облради від «За майбутнє» Тетяни Самойленко, остаточні плани щодо нового керівника облради стануть зрозумілі безпосередньо перед засіданням в понеділок: «Є різні версії: і що влада готує когось зі «слуг» на цю посаду, і що в.о. стане наш Добрянський. У принципі, він спілкується з усіма, незалежно від політичної партії, є дуже відкритою людиною. Не чула не від кого негативних висловлювань в його бік».

Ярослав Добрянський («За майбутнє»), перший заступник голови облради, очолить її в статусі «в.о.»?

Послужний список Ярослава Добрянського в області є точно вагомішим, ніж у Гунько. Він – колишній керівник Києво-Святошинської, Макарівської, Бориспільської райадміністрацій, експерший заступник мера Бучі та заступник голови облради в минулому скликанні. Як і голова обласної організації «За майбутнє» Ярослав Москаленко, Добрянський «відмітився» в Партії регіонів – був депутатом облради від цієї проросійської політичної сили та очолював її Макарівську районну організацію.

Позбавитись «ЄС»?

Співрозмовники «Главкома» в облраді припускають, що запущені процеси глобального переформатування можуть призвести й до зміни складу більшості. І жертвою в такому разі стане «ЄС», місце якої займуть колишні вигнанці – «Батьківщина» та позафракційні депутати від колишньої ОПЗЖ. «Батьківщина», попри перетруску власних рядів і навіть складання мандата головою фракції Андрієм Засухою, продовжує тримати в облраді 12 штиків, які є в розпорядженні вічного куратора області від Юлії Тимошенко Костянтина Бондарєва. За такого сценарію «Батьківщина» навіть могла б претендувати на повернення місця в президії, яке втратила після звільнення Склярова.

Сам Бондарєв, який уже пережив один «кидок» від «слуг», заперечив будь-які домовленості з пропрезидентською силою. «Якщо провладна фракція вже другий раз змінює свого кандидата на голову, то кого вони набрали до облради? – задається питанням Бондарєв. – Я не бачу ніякої діяльності облради під керівництвом цієї партії, тому не бачу можливості «Батьківщині» надалі її підтримувати, особливо після того, як із незрозумілих причин були порушені всі наші попередні домовленості. Якщо нам запропонують посаду голови, то ми знайдемо достойну кандидатуру, а в іншому разі не будемо підтримувати когось чи відправляти на посаду заступника. У «слуг» із самого початку не було достойної кандидатури на голову, тому вони свідомо передають це крісло своєму сателіту з орбіти Коломойського».

Втім уся ця метушня навколо обласних рад (не тільки Київської) потроху втрачає той сенс, який був колись. За нинішніх умов, коли спостерігається перекидання реальних повноважень на бік військових адміністрацій, облради якщо не завмирають, то просто відходять на другий план. І такі політичні спалахи інтриг за інерцією хіба що додають адреналіну місцевим бонзам.

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Павло Вуєць, «Главком»