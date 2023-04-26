«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району

Учасники самоврядування обрали для краватки колір, що став тригером для українців

Минулої суботи у Києві представники PERL (шкільне самоврядування «Печерська елітна рада лідерів») провели «Лідерський форум» для учнів шкіл Печерського району. Проте учасники заходу були вбрані в червоні хустинки, що й спричинило скандал у мережі.

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«Хочемо зауважити, що краватки, в яких ми виступали – коралового кольору і якщо комусь здалось, що вони червоні – це просто невдале освітлення приміщення, бо наш фотограф теж підліток і тільки вчиться», – написали організатори.

Проте більшість користувачів сприйняла такий аксесуар як елемент піонерського вбрання. Більшість відреагувала гнівно й з обуренням.

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Чимало коментарів із гумором, хоч автори дійсно визнають подібність до піонерської краватки.

Про символіку хустинок могли просто забути, але дехто впевнений, що на це звернули увагу дорослі чи батьки підлітків.

Деякі користувачі мережі в таких хустинках не вбачають нічого поганого й стають на захист членів самоврядування.

Із приводу елементу форми учасників самоврядування українці вступили в суперечку.