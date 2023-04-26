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«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району
Підлітки виступали з червоними хустками
фото: Печерська РДА

Учасники самоврядування обрали для краватки колір, що став тригером для українців

Минулої суботи у Києві представники PERL (шкільне самоврядування «Печерська елітна рада лідерів») провели «Лідерський форум» для учнів шкіл Печерського району. Проте учасники заходу були вбрані в червоні хустинки, що й спричинило скандал у мережі.

«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району фото 1

«Хочемо зауважити, що краватки, в яких ми виступали – коралового кольору і якщо комусь здалось, що вони червоні –  це просто невдале освітлення приміщення, бо наш фотограф теж підліток і тільки вчиться», – написали організатори.

«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району фото 2

Проте більшість користувачів сприйняла такий аксесуар як елемент піонерського вбрання. Більшість відреагувала гнівно й з обуренням.

«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району фото 3
«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району фото 4

Чимало коментарів із гумором, хоч автори дійсно визнають подібність до піонерської краватки.

«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району фото 5

Про символіку хустинок могли просто забути, але дехто впевнений, що на це звернули увагу дорослі чи батьки підлітків.

«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району фото 6

Деякі користувачі мережі в таких хустинках не вбачають нічого поганого й стають на захист членів самоврядування.

«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району фото 7
«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району фото 8

Із приводу елементу форми учасників самоврядування українці вступили в суперечку.

«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району фото 9
«Піонерський галстук»? У мережі спалахнув скандал через одяг школярів Печерського району фото 10
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Теги: Київ скандал самоврядування СРСР

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