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Фейкові пацієнти та консультації: медпортал Helsi потрапив у масштабний скандал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фейкові пацієнти та консультації: медпортал Helsi потрапив у масштабний скандал
Станом на 11 травня у Helsi зареєстровано 25,2 млн українців та 33 500 активних лікарів
фото з відкритих джерел

Helsi – приватний медтек-стартап, що обслуговує левову частку української медицини та належить «Київстару»

Першого травня у Facebook колишня комунікаційниця Київського метрополітену Наталка Макогон написала допис, у якому повідомила, що хтось увійшов у її Helsi-кабінет, записався і пройшов відеоконсультацію у сімейного лікаря. Це не перший і не унікальний випадок – лише під постом Макогон зібралося під дві сотні коментарів зі схожими кейсами. Що відбувається з медичним сервісом, у якому зареєстровані десятки мільйонів українців, йдеться в дослідженні Forbes.

Helsi – запущений у 2016 році медичний стартап, що розробляє однойменну систему запису до лікарів.

Helsi – ключовий гравець на ринку медичних інформаційних систем, що працюють насамперед із державними лікарнями. Вони приносять основний заробіток сервісу, сплачуючи підписку від $10 за одного активного лікаря-користувача. На травень 2023 року на платформі зареєстровано 25,2 млн користувачів.

За словами CEO Helsi Євгена Донця, йому відомо, що такі кейси трапляються.

Версію зламу керівництво сервісу відкидає, запевняючи, що персональні дані пацієнтів не були скомпрометовані.

«Система передбачає внесення даних лише лікарями, можливостей втручання в роботу системи третіми особами не існує, оскільки всі дії в системі фіксуються», – стверджує член наглядової ради Helsi Дмитро Шимків.

На думку Макогон, віртуальні записи – справа рук не хакерів, а медиків, які мають виключне право вносити дані в систему. У випадку жінки виявилося, що візит у системі зареєстрував не сімейний лікар, а лікар вторинної ланки. Крім власне консультації, їй ще призначили обстеження гінеколога і рентген.

Станом на 11 травня у Helsi зареєстровано 25,2 млн українців та 33 500 активних лікарів, повідомила пресслужба компанії. Helsi заробляє на платі за підписку від лікарень, для пацієнтів сервіс безкоштовний. Кількість акаунтів із фейковими записами у Helsi не уточнюють. З 10 користувачів, з якими поспілкувався Forbes, лише двоє виявили в особистому кабінеті візити, про які навіть не здогадувалися.

Проте проблема, вочевидь, існує роками. У розпорядженні Forbes є скріншоти з фейковими записами щонайменше за 2021-й та 2022-й роки. Чому про неї стало відомо лише зараз?

Більшість українців рідко заходять до особистого кабінету Helsi – за останній місяць у системі зареєстровано 2 млн унікальних візитів. Але пости в соцмережах спричинили «ефект лавини», й багато хто почав перевіряти свої облікові записи.

«Я дуже давно не заходила в цей додаток, от оновила його, увійшла і здивувалась», – каже користувачка Анастасія, яка перевіряла дані в Helsi на прохання Forbes. Вона виявила записи про візити до терапевта і фтизіатра, яких ніколи не робила.

Фейкові пацієнти та консультації: медпортал Helsi потрапив у масштабний скандал фото 1
фото: Forbes

Нагадаємо, з квітня 2018-го в Україні стартувала медреформа, її головний принцип – «гроші йдуть за пацієнтом». Тобто українці самостійно обирають лікаря й медзаклад, де хочуть лікуватися. Більше пацієнтів і процедур – більше державного фінансування.

Оплачує медичне обслуговування Національна служба здоров’я (НСЗУ) за спеціальною програмою медичних гарантій. Її бюджет на 2023-й рік – понад 142 млрд грн. Один із найдорожчих пакетів – лікування недоношених немовлят у перинатальних центрах. За це лікарня отримає 162 000 грн. Тариф за комплексні медичні послуги матері й дитині – 20 000 грн.

До слова, Міністерство охорони здоров’я теж знає про фейкові відвідування в Helsi.

Наразі вирахувати, скільки і як довго держава заплатила за лікування, якого ніколи не було, складно. Постанову МОЗ, що дозволяє моніторити НСЗУ, прийнято лише нещодавно, розповідає Ляшко. Всі відвідування, за його словами, потраплятимуть у спеціальну базу. Якщо на одного пацієнта припадатиме аномально багато процедур, це буде сигналом для розслідування. Коли запрацює система, міністр не уточнює.

Керівництво Helsi зазначає, компанія активно співпрацює з МОЗ, правоохоронними органами та пацієнтами та радять користувачам за потреби звертатися до служби підтримки. Проте виправити фейкові записи все одно може тільки лікарня, де вони були зроблені. Надалі Helsi думає над тим, щоб пацієнт міг позначити візит таким, що не відбувся.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня Віктор Ляшко

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