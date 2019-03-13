  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Половина британців хоче відставки Мей - опитування

    • Розсилка
    Британський парламент укотре відхилив запропонований прем'єр-міністром Терезою Мей і узгоджений з ЄС варіант угоди про вихід з Євросоюзу - Половина британців хоче відставки Мей - опитування
    Британський парламент укотре відхилив запропонований прем'єр-міністром Терезою Мей і узгоджений з ЄС варіант угоди про вихід з Євросоюзу

    Результати опитування свідчать про зростання підтримки другого референдуму і відмови від виходу з Євросоюзу

    Половина британців хоче відставки прем'єр-міністра країни Терези Мей після відхилення парламентом її угоди з Брюсселем щодо умов виходу країни з ЄС. Про це свідчать результати опитування POLITICO-Hanbury, проведеного після голосування парламенту.

    «50 відсотків респондентів заявили, що Мей має подати у відставку», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Ще 32% опитаних виступили за те, щоб вона залишилася на посаді прем'єр-міністра.

    42% респондентів також виступили за проведення дострокових виборів, 38% - проти такого розвитку подій.

    Результати опитування також свідчать про зростання підтримки другого референдуму і відмови від виходу з Євросоюзу.

    47% виступили за те, щоб парламент не підтримав варіант виходу з ЄС без угоди, проти було 39% респондентів.

    Всього було опитано 500 осіб.

    Як повідомлялося, британський парламент укотре відхилив запропонований прем'єр-міністром Терезою Мей і узгоджений з ЄС варіант угоди про вихід з Євросоюзу. Проти угоди проголосував 391 депутат, голоси «за» віддали 242.

    У середу парламентаріям потрібно буде вирішити, чи буде країна виходити з ЄС 29 березня без угоди з Брюсселем. А якщо і такий варіант буде відхилено, уряд планує провести в четвер, 14 березня, ще одне голосування про те, чи варто відкладати Brexit, запланований на 29 березня.

    Читайте також
    ЄС Brexit Велика Британія уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ