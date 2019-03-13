Половина британців хоче відставки Мей - опитування



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Британський парламент укотре відхилив запропонований прем'єр-міністром Терезою Мей і узгоджений з ЄС варіант угоди про вихід з Євросоюзу

Результати опитування свідчать про зростання підтримки другого референдуму і відмови від виходу з Євросоюзу

Половина британців хоче відставки прем'єр-міністра країни Терези Мей після відхилення парламентом її угоди з Брюсселем щодо умов виходу країни з ЄС. Про це свідчать результати опитування POLITICO-Hanbury, проведеного після голосування парламенту.

«50 відсотків респондентів заявили, що Мей має подати у відставку», - йдеться в повідомленні.

Ще 32% опитаних виступили за те, щоб вона залишилася на посаді прем'єр-міністра.

42% респондентів також виступили за проведення дострокових виборів, 38% - проти такого розвитку подій.

Результати опитування також свідчать про зростання підтримки другого референдуму і відмови від виходу з Євросоюзу.

47% виступили за те, щоб парламент не підтримав варіант виходу з ЄС без угоди, проти було 39% респондентів.

Всього було опитано 500 осіб.

Як повідомлялося, британський парламент укотре відхилив запропонований прем'єр-міністром Терезою Мей і узгоджений з ЄС варіант угоди про вихід з Євросоюзу. Проти угоди проголосував 391 депутат, голоси «за» віддали 242.

У середу парламентаріям потрібно буде вирішити, чи буде країна виходити з ЄС 29 березня без угоди з Брюсселем. А якщо і такий варіант буде відхилено, уряд планує провести в четвер, 14 березня, ще одне голосування про те, чи варто відкладати Brexit, запланований на 29 березня.