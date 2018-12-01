Польща готова просувати в ЄС розширення санкцій проти Росії



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Деякі країни ЄС не готові до розширення санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Польщі виступає, або агресія Росії отримали «чітку відповідь»

Польща виступає за розширення санкцій проти Росії за її агресивні дії щодо України в Азовському морі і готова просувати цю ідею в Європейському Союзі і на всіх міжнародних майданчиках. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутович.

«Ми справді вважаємо, що дії Росії (в Азовському морі. – Ред.) заслуговують на чітку відповідь. У зв’язку з цим такий сигнал повинен бути чітким. Санкції були б найкращим підтвердженням того, що міжнародна спільнота не сприймає такої поведінки», - сказав Чапутович.

У цьому контексті він нагадав, що нещодавно Європейський Союз обговорював можливість запровадження нових санкцій щодо Росії за проведення незаконних «виборів» на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. За його словами, є шанс, що вони будуть запроваджені стосовно осіб, задіяних у цих виборах, тобто тих, хто, наприклад, були членами виборчих комісій, балотувалися і були обрані на них.

«Щодо російської агресії на Азовському морі ми також обстоювали позицію, що за ці дії теж мають бути накладені санкції, але деякі країни не були до цього готові. Тобто обговорення цього питання треба продовжувати», - зазначив Чапутович.

Він також зауважив, що в рамках ЄС окрема держава не може запровадити санкції, це має бути колективна позиція, тому що торговельна і візова політика Євросоюзу є рішенням усієї спільноти.

«Тому ми маємо працювати разом з усім Євросоюзом», - акцентував Чапутович.

Він ствердно відповів на запитання, чи готова Польща бути «промоутером» розширення санкцій ЄС проти Росії.

«Звичайно! Ми, до речі, весь час це робимо!... Питання України і агресії проти неї не може бути посунуте на другий план. Ми робимо все для того, щоб втримати ставлення міжнародної спільноти до цього як до важливої загальної проблеми. Польща не може звикнути, що це (порушення Росією норм міжнародного права. – Ред.) нормальна ситуація», - наголосив Чапутович.

Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер закликав ЄС розглянути питання про введення додаткових санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.