Польща може ініціювати скликання ради НАТО через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Прем'єр Польщі вважає, що НАТО має відстояти кордони країни на тлі посилення кризи

Польща обговорює з Литвою та Латвією можливість скликання ради НАТО через ситуацію на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю агентству РАР.

«Ми обговорюємо з Латвією і власне з Литвою, чи не вводити нам четверту статтю НАТО. Це рішення передбачає, що сторони консультуватимуться, разом щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої з союзних держав перебувають під загрозою», – розповів Моравецький.

«Здається, що це потрібно все більше і більше. Тому що вже недостатньо просто публічно висловлювали своє занепокоєння – тепер потрібні конкретні кроки та віддність всього альянсу», – додав він.

Стаття 4 договору про НАТО передбачає, що сторони можуть просити консультацій між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов прибув до Луцька на міжвідомчу нараду щодо питань оборони кордону з Білоруссю. Міжвідомча нарада триватиме щонайменше декілька годин. На ній очільники областей, які межують з Білоруссю, обговорять захист кордонів від мігрантів.

На нараді присутні керівники міністерств, відомств, правоохоронних органів та військових формувань, а також голови ОДА Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, як повідомляють польські прикордонники, за останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінскі повідомляє, що на кордоні у понеділок готується провокація. Так, за чутками, що поширюються у мігрантських чатах, 15 листопада за ними організовано приїдуть автобуси з Німеччини, які пропустить Польща.

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