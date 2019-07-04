Польський уряд підтримав декларацію, що відкрила шлях до повернення РФ до ПАРЄ - ЗМІ



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У декларації йшлося, що всі держави-члени (а отже і Росія) повинні мати право на рівних умовах брати участь у Комітеті міністрів і в Асамблеї

Уряд Польщі 17 травня в Гельсінкі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи підтримав декларацію, що дозволила повернути російську делегацію в ПАРЄ. Про це повідомляє польський портал Onet.pl з посиланням на МЗС Польщі.

Хоча польська делегація в ПАРЄ проголосувала проти повернення Росії, уряд затвердив текст декларації, підтверджений МЗС Польщі.

Так, у декларації йшлося, що всі держави-члени (а отже і Росія) повинні мати право на рівних умовах брати участь у Комітеті міністрів і в Асамблеї, що означало, що глави дипломатії - в тому числі Яцек Чапутович - прийняли політичне рішення щодо повернення РФ до Ради Європи.

«Це рішення було продиктовано підтримкою підвищення ефективності та значущості Ради Європи, яка протягом багатьох місяців відчуває політичні, фінансові та інституційні кризи. Польща підтримала це рішення, зокрема, підтримала організацію системи моніторингу в Раді Європи», - зазначили у дипвідомстві.

Нагадаємо, 2 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

Згодом президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є висловила жаль щодо рішення ВРУ відкликати запрошення на спостереження. 3 липня передвиборча делегація ПАРЄ достроково припинила свою роботу в Україні.

Як повідомлялось, 25 червня, ПАРЄ погодилася повернути росіян без жодних санкцій.