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    МЗС: Україна не зобов’язана запрошувати на вибори спостерігачів ПАРЄ

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    МЗС: Україна не зобов’язана запрошувати на вибори спостерігачів ПАРЄ

    Передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи достроково припинила свою роботу в Україні

    У Раді Європи є тільки два органи, рішення яких є обов’язковими до виконання – Комітет міністрів і Європейський суд з прав людини, тоді як ПАРЄ є дорадчим органом.

    Про це агенції «Інтерфакс-Україна» заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи заяву президента ПАРЄ про те, що Україна як член Ради Європи «зобов’язана запрошувати» асамблею спостерігати за виборами.

    «Асамблея в своїх правилах процедури зазначила, що спостерігати за виборами є правом Асамблеї. Але це зовсім не означає, що парламент зобов’язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами», – пояснила Зеленко.

    Вона додала, що ПАРЄ варто було б провести консультації з українськими парламентаріями щодо рішення відкликати запрошення на спостереження за виборами в Україні.

    Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

    Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної Ради відкликати запрошення на спостереження за достроковими парламентськими виборами 21 липня, повідомивши, що Україна має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.

    3 липня передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи достроково припинила свою роботу в Україні.

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    МЗС суд вибори Європа ПАРЄ Україна президент
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